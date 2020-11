Tanítják a növényvédelmet megyénkben

Az agrártárca idén is jelentősen támogatja a növényvédelmi szaktudás megszerzésére törekvő növénytermesztőket.

Többségben kiskerti gazdálkodók veszik igénybe a Magyar Növényorvosi Kamara által szervezett úgynevezett zöldkönyves képzést. Idén novemberben is indítanak ilyen kurzust, ahol a sikeres vizsgázóknak megadják a jogosítványt a 2-es kategóriájú vegyszerek használatához.

A gazdabolti kemikáliákat három csoportba osztja a jogszabály. A 3-as kategóriájúakat bárki megvásárolhatja, a 2-es besorolásúakkal a legalább zöldkönyvvel rendelkező termesztőket szolgálják ki a kereskedelemben. Az 1-es kategóriájúakat pedig felsőfokú növényvédelmi szakképesítéshez és 1-es forgalmi kategóriájú hatályos engedélyhez kötik.

A 80 órás növényvédelmi alaptanfolyamról kevesen maradnak le, hiszen a zöldkönyv kiváltásával szélesebb vegyszerválaszték áll rendelkezésükre a hatékonyabb növényvédelemhez. Mindehhez komoly segítséget nyújt az állam, ugyanis a kurzus 80 ezer forintba kerülő tandíjának csak tizedrészét kell a hallgatóknak megfizetniük.

Pesti Gábor, egy növényvédelmi készítményeket is forgalmazó cég vezetője szerint a kiskertesek többsége saját kárával vagy sikerével a 3-as kategóriájú szerekkel is szerezhet annyi tapasztalatot, hogy viszonylag könnyen elsajá­títja a tanfolyamokon előadott ismereteket.

– A gyakorlati munka során kialakulhat ugyan a kertészekben olyan képzet, hogy fölösleges végigülniük az órákat, sok újat úgysem tudnak mondani számukra az előadók. Ezt az állítást azonban önmaguk is megcáfolják a tanfolyamon, ahol mindig szerezhetnek olyan ismereteket, amelyek vagy megerősítik őket eddigi munkájukban, de legtöbbször a helyes technológiákra ott lelnek rá. Tehát a 80 óra nem telik el haszontalanul.

– A szakemberek előtt úgy tűnhet, a házikertek művelői nagyon keveset értenek a növényvédelemhez, hiszen tudvalévő az, hogy többéves felsőfokú képzésen lehet elsajátítani e szakterület minden tudnivalóját. De nem csak a szaktudás fontos e téren. Avatott előadók sokat tudnak segíteni az észszerű növényvédelem szemléletének kialakításában – mondta Szabó Balázs, a Magyar Növényorvosi Kamara tagja.

– A növényvédelemben mindig látni kell a védekezési határokat, ismerni kell a kártevők biológiáját ahhoz, hogy a kertészek alkalmazni tudják az egészséget, az élővilágot kímélő technológiákat. Nagyon fontos alapvetés, hogy a növényvédelemben minden vegyszert szükség szerint az utasításokat betartva kell alkalmazni. Ha ez teljesül, akkor nem kell tartani a növényvédelem káros hatásaitól, és a kertész valóban örömöt és jövedelmet lel munkájában.

Borítóképünk illusztráció.