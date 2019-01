Táncra perdült a 105 éves Margit néni születésnapján

A település legidősebb lakóját köszöntötték szombaton Tiszaalpáron. Szekeres Mátyásné január 18-án ünnepelte százötödik születésnapját. A jeles évfordulón mintegy hetvenen köszöntötték fel Margit nénit. Az ünnepségen a rokonokon kívül barátok, ismerősök és a település vezetői is jelen voltak.

Margit nénit dr. Vancsura István polgármester is felköszöntötte. A helyiek jó kívánságai mellé egy nagy csokor virágot és Orbán Viktor miniszterelnök aláírásával ellátott oklevelet is átadtak az ünnepeltnek.

Margit néni a jeles évfordulón a százöt éveseknek járó százötezer forintot is megkapta. A születésnapi ünnepségen változatos menüvel lepték meg Margit nénit, akinek elsőként tyúkhúslevest tálaltak fel. A menüben szerepelt még birkapörkölt, rántott hús, sült csirke és sült csülök is. Természetesen nem maradt el az ünnepi torta és a sok-sok házi sütemény sem. Az ünnepségre meghívták a kiskunfélegyházi énekkart is, akik tíz fővel érkeztek a születésnapi köszöntőre. Az egész napos mulatság éjfélig tartott és mindenki jól érezte magát. A születésnapi buli olyan jól sikerült, hogy egy kis időre még Margit néni is táncra perdült.

Az ünnepeltről megtudtuk, hogy két fia és négy lánya született, közülük sajnos már csak ketten élnek. Férjét még 1980-ban veszítette el. Margit néni sajátjai mellett egyik testvérének két gyermekét is felnevelte, a szülők korai halála után vette őket magához. Margit néninek hat gyermeke született, csak egy unokával és öt dédunokával örvendeztették meg. Azt is megtudtuk, hogy az ünnepelt szép kora ellenére még ma is egyedül él, András fia és szomszédasszonya, Mogyoró Józsefné segíti nap mint nap.

Fia honlapunknak elmondta, Margit néni a korához képest jó egészségnek örvend. Bár nagyothall, a látása sem olyan, mint régen és járókerettel közlekedik, de komoly betegsége nincs. Nehezére esik már a munka, ezért leggyakrabban a cserépkályha mellett üldögél és a jó melegben szeret a régi dolgokról mesélni. Örül ha felidézheti életének jelentősebb emlékeit. Így beszélt a világháború alatt megélt nehézségekről és termelőszövetkezetben töltött időkről is.