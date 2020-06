Tanácskoztak a választókerület polgármesterei Orgoványon

Bács-Kiskun megye 4. számú választókerületének polgármesterei tartották értekezletüket Lezsák Sándor, a térség országgyűlési képviselőjének vezetésével csütörtökön Orgoványon, a Művelődési Házban. A találkozón a helyi önkormányzati fejlesztéseket, területfejlesztési koncepciókat tárgyalták meg és tájékoztatást kaptak a településvezetők a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által kezelt jelenlegi és jövőbeli pályázatokról is. Dr. Orbán Balázs, a Miniszterelnökség miniszterhelyettese, parlamenti és stratégiai államtitkár a járványügyi helyzettel összefüggésben megalkotott költségvetésről beszélt.

A veszélyhelyzetet követően első alkalommal tartották meg csütörtökön a 4. számú választókerület polgármestereinek találkozóját Orgoványon, a Művelődési Házban, melyet Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a térség országgyűlési képviselője vezetett. Gál Szilvia, Orgovány polgármestere köszöntötte a településvezetőket és bemutatta a községet. Lezsák Sándor köszöntőjében elmondta, hogy lendületben van a választókerület, ami az egyeztetések és a jövőt illető tervek alapján biztosan kijelenthető. – Nem csak a vészhelyzetre kell készülni egy településen, hanem a jó történésekre, a lehetőségekre és a források megérkezésére, a várakozások beteljesülésére. Ezt érzékelem a beadott tervekből is – hangsúlyozta Lezsák Sándor.

E felvezetés után Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke vette át a szót, aki a megyét érintő aktuális pályázatokról szólt. Elmondta, hogy az uniós ciklus elején 63 milliárd forint fejlesztési pénzt szántak a megye önkormányzati, civil és egyházi fejlesztéseire, de mára 73 milliárd forint felett jár ez az összeg a ráemeléseknek köszönhetően.

Hangsúlyozta, hogy az idén záruló ciklusban megkezdett projektek befejezésére a lezárást követően még egy-három év áll rendelkezésre, ezért még ebben az évben is több tízmilliárd forintnyi pályázati lehetőséget írtak ki, ami mintegy 500 projektet érint. Ebben szerepel 19 projekt csatornázásra, 12 projekt ipari terület létesítésére mintegy három milliárd forint értékben, és kilenc plusz bölcsőde építésére vonatkozó kiírás is. Egészségügyi pályázatra négy helyen csaknem 400 millió forintot biztosítottak. Szociális városrehabilitációs plusz keret is nyílt 640 millió forintig. A Magyar Falu Programba 59 pályázat érkezett, ez 710 millió forintot jelent.

Elmondta, hogy a források elosztásánál bizonyos szempontok szerint súlyozott a megyei önkormányzat vezetése, a Homokhátság és a megye déli részére plusz forrásokat biztosítottak és fontos volt, hogy minden településen legyen fejlesztés. A megye és a járás szempontjából kiemelt beruházások pedig külön támogatást kaptak. Beszélt a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) újabb felvonásáról, a TOP 2-ről, ami terveik szerint jövő év január 1-én indul, a kiírások pedig várhatóan jövő tavasszal jelennek meg (ehhez szükséges az új uniós ciklus költségvetésének elfogadása).

Orbán Balázs, a Miniszterelnökség miniszterhelyettese, parlamenti és stratégiai államtitkár szólt a járvány elleni sikeres védekezésről és arról, hogy ehhez való hozzájárulás érdekében komoly áldozatvállalásra volt szükség a gazdasági szereplőktől és az önkormányzatoktól is. A jövő évi költségvetésről elmondta, hogy megalkotásánál a járványügyi helyzetet és a gazdaságvédelmet tartották szem előtt. Abban tömbösítve szerepelnek majd a tételek, ami az esetleges újabb védekezés esetén a kormány mozgásterét növeli. Az önkormányzati fejezetben 16 százalékos növekedés lesz, 857 milliárd forinttal. A kormány szeretné fenntartani a gépjárműadó központi elvonását a következő időszakban, de tisztában vannak azzal, hogy ez főleg kisebb települések számára komoly kiesés, ezért ezt kompenzálni tervezik. Szólt a szolidaritási hozzájárulásról is, ahol a nagyobb adóbevételű városoktól a forrásokat átterelik a kisebb adóbevételű települések felé. Jelenleg 135 város fizeti a hozzájárulást.

Az államtitkár elmondta, hogy a Modern Városok és a Magyar Falu Program folytatódik, valamint növelték az útfelújítással összefüggő költségvetési tételeket. Hangsúlyozta, hogy a kormány a ciklus végén már nem indít új településfejlesztési programot de ha a települések érdemi fejlesztési koncepciót nyújtanak be, a kormány egyedileg, nem uniós forrásból is biztosíthat fedezetet a megvalósításra. Kormányzati prioritás lesz jövőre is a gazdaság újraindítása és a családok támogatása.