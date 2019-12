Támogatást várnak a fürdő megvásárlásához

Rugalmasabb és szolgáltató önkormányzatot ígért a választási kampány során a városházi többség, amely már elindította azokat a folyamatokat, amik segítik a vállaltak teljesítését. – Az ingyenesen hívható zöldszám révén közvetlenül azokhoz érkeznek a bejelentések, akik érdemben tudnak is tenni valamit. Az eddigi bejelentések 80 százaléka így egyből megoldódott – számolt be a polgármester a közmeghallgatáson.

Patkós Zsolt elmondta: a közbiztonság kérdése volt az egyik legfontosabb terület, ezért az első teendői közé tartozott a találkozás a halasi rendőrkapitányság vezetőivel, akikkel áttekintették a majsai helyzetet. Mindennek köszönhetően újraindították a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkáját, ahol őszintén beszéltek a problémákról, és már előadásokat is tartottak helyi iskolásoknak. Mint elhangzott: a város komplex közlekedési koncepcióját átnézetik szakemberekkel, és a parkolási gondok megoldására is javaslatokat várnak. Patkós Zsolt hozzáfűzte, nemcsak a belvárosban lakók dolgai fontosak számukra, hanem az alvégben, a külterületeken élőké is. A Fő utcán most épülő kerékpárút miatti bosszúságok kapcsán megjegyezte: karácsonyra rend lesz a közterületeken. Jövőre elkészülhet a Kiskunhalasra vezető főút még hiányzó nyolc kilométeres szakaszának felújítása is.

Patkós Zsolt beszélt azokról a nagytérségi idegenforgalmi tervekről, amiknek része lehet a magánkézben lévő kiskunmajsai gyógyfürdő megvásárlása, amihez állami támogatást remélnek.