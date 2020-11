Támogatást nyertek a hivatal renoválására

Sikeres pályázatról kapott értesítést az érsekcsanádi önkormányzat, ezúttal 41 millió forintot fordíthatnak az önkormányzat hivatali épületének belső részeinek fejlesztésére.

Felső Róbert, Érsekcsanád polgármestere korábban elmondta, hogy a vírushelyzet miatt nem adnak vissza pályázatot, inkább az ütemezésre figyelnek, hogy ne egyszerre érkezzenek be a feladatok.

Néhány nappal ezelőtt kapták a hírt, hogy újra nyertek a Magyar Falu Program faluházas pályázatán.

– Az épületet kívülről már felújítottuk, de a belső helyiségekben alulról vizesedik. Meg kell akadályozni a vizesedést, új burkolatot teszünk le, a villamos hálózatot teljesen kicseréljük, átalakítjuk a világítási rendszert, a födémet leszigeteljük. Várhatóan a megszokott fűtési számlák ezután 10–15 százalékkal csökkennek. Új bútorzatot vásárolunk a pályázati támogatásból, és az udvart is átépítjük. Mint kiderült, az épület alatt egy nagyon komoly pince van, ami régen csendőrfogdaként működött. Ezt a helyiséget átalakítjuk és reprezentációs célokra használjuk majd – részletezte a fejlesztést Felső Róbert polgármester.

A kiviteli tervek az év végéig elkészülnek, következő év elején a beszerzési eljárást is lefolytatják. Jövő nyárra szeretnék az épületet és az udvart is befejezni. A polgármester hozzátette: amikor érkezik a Virágos Magyarországért zsűrije a községbe, már gyönyörű szép udvaron fogadják őket.

A polgármester arról is beszámolt, hogy a könyvtár felújítása a végéhez közeledik, erre negyvenmillió forintos támogatást nyertek a Magyar Falu Programból. A fejlesztés során a sárközi mintás homlokzati elemeket is pótolták.

– Tavasszal önerőből szeretnénk az előkertet is kialakítani a könyvtár előtt. A Magyar Falu Programban húszmillió forintot nyertünk a művelődési ház felújítására. Az épületben kicseréljük a vizesblokkokat, átépítjük a színpadot, és új színpadtechnikát is vásárolhattunk – tette hozzá Felső Róbert. A polgármester elmondta, novem­ber végére lezárják ezt a munkát is.