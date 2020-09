Támogatást kaphatnak a továbbtanuláshoz Halason

Kuris István László alpolgármester vezetésével egy munkacsoport alakult a halasi városházán azért, hogy október 1-jén elsők között érkezzen be a csatlakozási kérelem és így ismét a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat résztvevője lehessen a halasi önkormányzat is.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében idén is meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. Az ösztöndíjrendszer célja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

A program keretében a felsőoktatásban részt vevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt. A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül három forrás szolgál: a települési önkormányzati, a megyei önkormányzati, valamint – az Innovációs és Technológiai Minisztérium.

Fülöp Róbert polgármester azt kérte, hogy a munkacsoport dolgozza át a helyi Bursa Hungarica szabályzatot úgy, hogy a teljes, erre fordítható 1 millió forintos keretet fel tudják használni és még több fiatal adjon be érvényes, illetve eredményes támogatói kérelmet.

Egyben az önkormányzat differenciálná a támogatást, vagyis a szegényebb családok több támogatást kapnának. Az önkormányzat által nyújtható támogatási összeget akár meg is duplázhatja az intézményi keretből az állam, így egy-egy fiatal több tízezer forintos ösztöndíjat is kaphat.