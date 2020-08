Tájházat szeretnének kialakítani Csólyospáloson

A település központjában áll az a ház, melyből az önkormányzat vállalkozói segítséggel és pályázati támogatásból tájházat szeretne kialakítani. Most szakemberek vizsgálják ennek lehetőségeit.

Tájházzal szeretnék gyarapítani a helyi látnivalók körét a településen. A szándék és az épület már adott és az első lépésekhez helybéli vállalkozások anyagi segítségüket is felajánlották.

– A település központjában évek óta üresen áll egy ház, ami olyan állapotban van, mint amikor meghalt az utolsó lakója. Az örökösök azóta sem nyúltak semmihez. A leszármazottak megkeresték eladási szándékukkal az önkormányzatot, és jelezték, hogy szeretnék, ha tájház lehetne az épület, megőrizve a mostani formáját. Az ajánlattevők arra is ígéretet tettek, hogy egyetlen használati tárgyat vagy éppen iratot és fényképet sem visznek el onnan – mondta el a tájház céljára kiszemelt épületről Á. Fúrús János polgármester, aki a képviselő-testület előtt is beszámolt a lehetőségről. Mint elmondta: nem volt túlságosan nagy a lelkesedés, mert így is feszes a község költségvetése és ingatlanvásárlásra most nem nagyon futná.

– A történteknek híre ment, és mentőövet dobott felénk két helybéli vállalkozás, a Temesker Kft. és CBA Margaréta ABC tulajdonosa, akik vállalták, hogy közösen kifizetik a falu központjában található régi épület teljes vételárát. Cserébe azt kérték, hogy az önkormányzat valóban alakítsa tájházzá az épületet – fűzte hozzá Á. Fúrús János, aki múzeumi szakembereket is meghívott a kiszemelt ház bejárására.

A hétfői bejáráson a Szegedi Tudomány Egyetem Néprajzi Tanszékének munkatársai, Simon András és Mód László, valamint Bereczki Ibolya, a Magyarországi Tájházak Központi Igazgatóság igazgatója, a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgató-helyettese is ott voltak.

Az 1900-as évek első harmadában épült házban – amit az idők során átépítettek – valóban megállt az idő. A korához képest jó állapotban lévő ház nagy szobájában az utolsó házigazda ruháit a mai napig Brixol molyirtó óvja a szekrényben, és még az udvaron is minden szerszám és edény ott maradt, mint amikor megürült a gazdaság.

A szakvélemény később készül el a látottakról, de a tájházas szakemberek javasolták: mielőbb vegyék helyi védettség alá az épületet. Ugyanis pályázati forrásokra is lehet számítani a felújításhoz, ami segítséget jelenthet az elképzelések valóra váltásában.

­ – Kíváncsian várjuk a szakértői véleményeket, amik támpontot jelenthetnek számunkra a folytatáshoz. Természetesen köszönjük a vállalkozók felajánlását, de ha birtokunkba kerül az épület, utána még rengeteg feladat vár ránk. Mindebben számítanánk majd a néprajz szakos egyetemisták munkájára – akárcsak a helytörténeti gyűjteményünknél tették –, ám a felmérések, leltározások is hosszú folyamatot jelentenek. A javasolt átépítések és a tájház kialakítása is éveket vesz igénybe, de gondolnunk kell annak fenntartására is. Mindenképpen jó lenne, ha egy újabb látnivalóval gyarapodna településünk, ahol bemutathatjuk, miként éltek elődeink – mondta el Á. Fúrús János.