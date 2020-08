Tábort rendeztek Kalocsán a leendő elsősöknek

Diáknak és pedagógusnak is nagy előrelépést jelent a Fényi Gyula Általános Iskola Kertvárosi Tagiskolájának gólyatábora, amit a múlt hét végén rendeztek az intézményben. A leendő elsősök kreatív feladatokkal, csapatjátékokkal, készségfelméréssel készültek az első tanítási napra, ahol már ismerősként fogják köszönteni egymást és az osztályfőnököket is.

– Ebben a tanévben három első osztály indul, és mind a háromban most zajlanak az események, hat tanítóval, több mint ötven gyerekkel – mondta el lapunknak a helyszínen Medve Marianna pedagógus. – Az iskolakezdés mindenki számára nagyon izgalmas: a gyerekeknél szorongás is előfordul, pont ezért találtuk ki a gólyatábort, hogy megismerkedjenek a sulival, velünk és nyilván egymással is. Korosztályuknak megfelelő programmal álltunk elő: játékosan megismerkedtünk az épülettel, a digitális táblával és azzal is, hogy milyen tanórákon milyen eszközökkel találkoznak majd – tette hozzá.

A pedagógus szerint az újdonsült osztálytársak jól viszonyulnak egymáshoz, igaz, elsősorban azoknak a társaságát keresik, akikkel egy óvodába jártak. A csoportos feladatok során ugyanakkor „nagyon hamar megtalálják a közös hangot”, és élvezik, hogy iskolásként kezelik őket. Hozzátette: a tanítóknak is sokkal könnyebb dolguk van a gyerekekkel, ha már most képet kapnak róluk.

– Vannak olyan játékaink például a digitális táblán, amivel nagyon sok mindent lehet fejleszteni: a hallásukat vagy a hangfelismerést például, ami a betűtanuláshoz elengedhetetlen – mondta a tanítónő.

– Hála istennek nagyon nyitottak a gyerekek: könnyű őket motiválni, és meg is köszönik, már az első néhány óra után, hogy itt lehetnek, és várják az első tanítási napot – tette hozzá.