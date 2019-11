Szürkemarhákat is nevelnek a diákok

Tizenkét darab magyar szürke szarvasmarhával gyarapodott a Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium tangazdasága a napokban.

Tizenkét darab magyar szürke szarvasmarhával gyarapodott a Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium tangazdasága a napokban. Azzal a céllal vásárolta az iskola az állatokat, hogy diákok ne csak elméletben, hanem a gyakorlatban is elsajátíthassák szarvasmarha-tenyésztés alapjait – nyilatkozta lapunknak Rózsa Pál, az intézmény igazgatója.

Azt is elmondta, azért a magyar szürke marha mellett döntöttek, mert ez az őshonos állat nagyon ellenálló, tartása viszonylag egyszerű és olcsó. Az igazgatótól azt is megtudtuk, hogy „Termőföldtől az asztalig” szemléletet érvényesítve a tangazdaságban a takarmányt is megtermelik, és az így felnevelt állatokat – a szürke marhák mellett sertést, három fajta mangalicát, juhot és kecskét – az iskola húsüzemében dolgozzák fel és mintaboltjában értékesítik.

Szintén a mintaboltban cserélnek gazdát az iskola zöldség- és gyümölcsfeldolgozó üzemében készült termékek is. A diákok ezáltal valamennyi munkafolyamatot megismerhetik – hangsúlyozta Rózsa Pál.