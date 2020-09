Szüreti napokat ünnepel Ballószög

Kisgyermekek motoros felvonulásával vette kezdetét a XVI. Ballószögi Szüreti Napok péntek kora este a sportcentrumban.

A nagyszabású ünnepség szombaton szórakoztató és látványos programokkal folytatódik. A pénteki megnyitó műsoron részt vett Mák Kornél, a Bács-Kiskun megyei önkormányzat alelnöke, Lenkei Róbert, Lezsák Sándor országgyűlési képviselő kabinetfőnöke, Somogyi Lajos, Ballószög polgármestere, Gáspár Zoltán alpolgármester, valamint a környezető településekről Balogh Károly, Helvécia polgármestere, Thám József, Helvécia alpolgármestere és Gál Szilvia, Orgovány polgármestere.

A műsort Somogyi Lajos polgármester ünnepi gondolatai nyitották meg. – Büszkék vagyunk arra, hogy Ballószögön évről-évre több gyermek születik, bővül településünk. Egyre többen gondolkodnak úgy, hogy több gyermeket vállalnak – mondta a polgármester, utalva ezzel arra a népes kis seregre, akik hajtották a kis motorokat a nyitányban.

– Egy év alatt nagyot változott a világ. A polgármester választáskor még egyikünk se gondolta, hogy hamarosan neki kell döntenie a település sorsáról. Senkiben nem merült fel, hogy a következő évben, bárkiben is kétely merül fel annak kapcsán, hogy elmehet-e egy rendezvényre, vagy el mer-e menni. Talán a történelem se látott olyat, hogy elmaradt a húsvéti szentmise. A járványhelyzet mellett sajnos még az időjárás is sújtja a gazdákat, hiszen a fagy, a sok eső miatt sokkal kevesebb lett a termés. Éppen ezért tartottam fontosnak, hogy megtartsuk ezt az ünnepet, még ha néhányan nem is értettek velem egyet. Ez a falu legnagyobb ünnepe. Az országos tisztiorvostól megkaptuk a hozzájárulást, fokozottan figyelünk az egészségügyi szabályok betartására. Bízunk benne, mindenki biztonságban, kedvére kikapcsolódik – tette hozzá.

Mák Kornél, a megyei közgyűlés alelnöke Ballószög országos ismertségét és barátságos arculatát, az itt élők kedvességét hangsúlyozta elsőként. – Somogyi Lajos polgármester tudja azt, hogy a közösség, az összetartozás és a gyerekek jelentik a jövőt. Ehhez hozzájárul, hogy gyönyörűen karban tartják a települést, a beruházások pedig a fejlődést mutatják. Ez igaz a szomszédos Helvéciára is. Mindkét település előremutató. Ez a szüreti napok rendezvény ismét megmutatja, valódi összefogás van Ballószögön – mondta végül.

A műsor további részében Szappanos Tibor katolikus tiszteletes és Adamek Norbert református lelkész megáldotta az idei terményeket, majd következett a községi díjak átadása.

Ballószög Községéért Díjat vehette át Duzmath György, az önkéntes tűzoltó egyesület és a polgárőrség elnöke, az elmúlt években tanúsított felkészült, lelkes, odaadó munkájáért, mely hozzájárult Ballószög köz- és tűzbiztonságához.

Ballószög Község Szolgálatáért Díjat kapta Tóth Andrea, a polgármesteri hivatal szociális ügyintézője, aki köztisztviselőként munkája során magas szakmai felkészültséggel, nagy szociális érzékenységgel mindig a legjobb megoldásokat keresi.

Ballószög Év Pedagógusa Díjjal tüntették ki Oláh Istvánné Erikát, aki 40 év munkaviszony után a közelmúltban vonult nyugdíjba a helyi óvodából. Töretlen lelkesedéssel végezte munkáját mindvégig, szívügyének tekintette a hátrányos helyzetű gyerekek segítését. A kitüntetett emellett átvehette az országos Pedagógiai Szolgálatért járó emlékérmet is, melyre kollegái terjesztették fel.

A műsor keretében köszöntötték a települési rajzpályázat nyerteseit is. Az óvodásoknál ajándékot kapott Hajagos Léna, Gombár Szonja és Simon Gergő. Az 1-2. osztályos kategóriában: 1. Gróf Eszter, 2. Laczi Arnold, 3. Szlávik Zsófia. A 3-4. osztályosoknál: 1. Jobbágy Éva, 2. Almási Zita, 3. Nagy Hanga. Az 5-8. osztályosoknál: 1. Cseh Jázmin, 2. Gyöngyi Virág, 3. Parádi Zoárd. Különdíjat vehetett át: Tóth Ákos, Zsámboki Ádám és Kocsis Luca. Abszolút különdíjat érdemelt ki csoportban az óvoda Tulipán csoportja a Mi kis falunk alkotásával, valamint egyéniben Almási Anna a református templomot megjelenítő alkotásával. A műsor az óvodások, az iskolások, a kecskeméti Senior örömtáncosok és a Vadhajtások elnevezésű citerás együttes fellépésével folytatódott.