Szuperül ment Gépállat, összetettben nyert a kecskeméti Jok-Air

Tarolt a kecskeméti GAMF-osok Jok-Air nevű csapata az egri Nemzetközi Aventics Pneumobil Versenyen: összetettben első helyen végeztek, így elnyerték a Legjobb pneumobil díjat és az ezzel járó 1 millió forintot, a Legjobb csapatmunka különdíját és ők nyerték az ügyességi futamot is, ez 300 ezer forint pénzjutalommal járt.

Pénteken és szombaton tizenegyedik alkalommal szervezte meg az Aventics Hungary Kft. a Nemzetközi Aventics Pneumobil Versenyt Egerben. A nevezések kilenc ország (hazánk mellett Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Románia, Svédország, Szlovákia) huszonkét felsőoktatási intézményéből érkeztek, összesen 36 csapat állt végül versenyhez.

A Neumann János Egyetem GAMF Karát idén ismét a Jok-Air nevű csapat képviselte. Tagjai közül hárman – Nagy Nóra, Bús Tamás és Kesiár László – már rutinos résztvevői a versenynek, hozzájuk csatlakozott Dajka Ádám és Guth Zsolt.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A Jok-Air 2016-ban a hosszútávfutam harmadik és az ügyességi versenyszám második helye mellett elhozta az innovációs különdíjat is. Tavaly az ügyességiben megismételték a második pozíciót, a gyorsulásiban épphogy lemaradtak le a dobogóról, a hosszútávfutamban pedig hatodikként zártak. Idén is nagy reményekkel készültek a megmérettetésre. És amikor szombaton délután 5 órakor Kesiár László csapatvezetőt két interjú között elértük telefonon, nagyon jó hírekről tudott beszámolni: összetettben megnyerték a versenyt, az Aventics legjobb pneumobilja díjat és az ezzel járó 1 millió forintot, valamint a Legjobb csapatmunka különdíját is. Nem mellékesen ők végeztek az első helyen az ügyességi futamban is, ez pedig 300 ezer forint pénzjutalommal járt.

– Nagyon izgalmas volt a verseny, erős csapatokkal. A jármű úgy ment, ahogy vártuk, nem voltak műszaki problémák. Egy defekt nehezítette a dolgunkat, de ezen gyorsan úrrá lettünk. Nóri, a pilótánk nagyon ügyesen vezetett, látszott, hogy élvezi a versenyt. Egy rázósabb szituációja volt, amikor az egyik kerék elemelkedett az egyik kanyarban, de szépen visszakormányozta – újságolta Kesiár László.

Nóri az 1100 méteres ügyességi pályán 1 perc 54 másodperc alatt ment végig, 3 másodperccel jobbnak bizonyult így a második helyezettnél. A hosszútávfutamban (itt az a jármű nyer, amelyik a legnagyobb távolságot képes megtenni a kijelölt pályán egy palacktöltettel) 8 kilométert vártak, 6821 méter jött össze, de ezzel és a futam ötödik hellyel sem voltak csalódottak.

– Nagyon büszkék és boldogok vagyunk, hogy elértük ezeket az eredményeket. Rengeteg munkánk volt benne, sokszor éjszakába nyúlóan, de megérte – mondta a csapatvezető. A Legjobb csapatmunka különdíj őket is meglepetésként érte. Szerinte a szervezők a csapaton belüli összhangot, a jó feladatmegosztást, az egymással való kommunikációjukat értékelték. Az biztos, hogy a Jok-Airnél senki sem unatkozott a futamok közben: meg volt beszélve, ki viszi a Gépállathoz a palackot, ki köti be, ki segít. László annyit tett hozzá: kemény volt az elmúlt két nap, de a díjak minden fáradtságot felülírnak, és természetesen lesz erejük ünnepelni.

Nóri remekül vette a kanyarokat

Gépállatot – akárcsak tavaly – idén is Nagy Nóri vezette az egri Érsekkertben.

– Ez az egész úgy kezdődött, hogy a fiúknak kellett egy vékony, kis termetű sofőr, rám néztek, megkérdezték, vállalom-e, és én egyből igent mondtam. Ennyi volt a castingom. Aki nem ismer, talán meglepődhet, hogy nő ül a pneumobilban, de a családom teljes mértékben megszokta, hogy ilyen őrültségekben veszek részt – mondta még a verseny előtt a mosolygós ifjú hölgy.

Így zajlott a verseny

Május 11-én a csapatok prezentációival indult a verseny, akik több tagú zsűri előtt mutatták be projektjeiket angol nyelven. Az idei rendezvény kapcsán is projektszemléletben kellett tehát felépíteni a munkát, ennek tükrében pontos időtervet, költségvetést, komplett projektleírást kellett tartalmaznia a beadott pályázatoknak. A távolsági futamban a Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem csapatai két helyezést is szereztek: első lett a BME Löködönc pneumobilja, ők 10 685 métert tettek meg egy palacktöltettel, a kötelező minimális 15 km/h sebességet és a két pilótacserét betartva. A lett Riga Airmobile 9 612 méterre jutott, ezzel másodikként zártak, míg a harmadik legjobb eredményt a BME Löködönc v2 nevű gépe érte el (7376 méter). Az ügyességi futam ezúttal is három menetből állt, a továbbjutás kieséses alapon dőlt el. Ennek végén a Jok-Air végzett az élen, a Riga Fresh (Lettország) és a Javelin (Brno, Csehország) egyetemistái előtt.

A csehek másik alakulata volt a legfürgébb a gyorsulási futamon, amin egy 220 méter hosszú, kanyarívvel nehezített pálya várt az egyetemistákra. A Falcon (Brno, Csehország) másfél másodpercet vert a BME Műszakik Air115 Teamre. A dobogó harmadik fokára a Riga Fresh csapata léphetett.

A részeredmények összesítése után tehát a Jok-Air bizonyult a legjobbnak, ők vehették át az Aventics legjobb pneumobilja díjat és az ezzel járó 1 millió forintos pénzdíjat. Az egyetemek közötti pontversenyben a Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem végzett az élen, s így 1 millió forint értékű pneumatika eszközt nyert, amit a gyakorlati oktatás fejlesztésére használhat fel. A rendezvényen díjazták még a legeredetibb konstrukciót, a leginnovatívabb csapatot, a legnagyobb elért sebességet, a telemetriai megoldásokat, a legjobb futóművet és a legszebb karosszériát is.