Születésnapját ünnepelte a szabadszállási baba-mama klub

Fennállásának kilencedik évfordulóját ünnepelte a hétvégén a szabadszállási református egyház baba-mama klubja. A családias légkörben megtartott foglakozáson ezúttal is a vidámság, a jókedv kapta a főszerepet.

A baba-mama klub létrehozása Janovicsné Paál Ilona nevéhez fűződik, aki évtizedekig tevékenykedett védőnőkét Szabadszálláson. Úgy gondolta ugyanis, hogy nyugdíjazása után sem szakít hivatásával, tapasztalatait, tudását, ha más formában is, de továbbra is ezen a téren kamatoztatja. Ötletével felkereste Máté Sándorné nagytiszteletű asszonyt, a helyi református egyházközség lelkipásztorát. Emese örömmel fogadta kezdeményezését, így 2011 januárjában már meg is tartották az első foglalkozást.

– A szerdánként megtartott foglalkozásokat mindig élénk érdeklődés kíséri. Az anyukák és a kisbabák szívesen jönnek, mivel a családias légkörben otthon érzik magukat. A klubdélelőttök általában meseolvasással kezdődnek, majd Janovicsné Ilike néni ad hasznos tanácsokat az anyukáknak babaápolásról, gyermeknevelésről, háztartási praktikákról, ünnepekre való készülődésről. Karácsonyi, húsvéti várakozás, vagy különböző hagyományaink ápolása, születésnapok, névnapok is a klub délelőttök fontos részei. Az alkalmaknak rendszeresen vannak meghívott vendégei, óvónők, pedagógusok, egészségügyi szakemberek, akik szakmai tapasztalataikkal próbálják gazdagítani az anyukák ismereteit az óvodai beszoktatásról, az egészségügyi ellátásról és segítségről – mondta el a baon.hu érdeklődésére Süveges-Holczmann Andrea presbiter.

Az anyukák bizalommal fordulhatnak Janovicsné Paál Ilonához kérdéseikkel. A több évtizedes védőnői tapasztalattal rendelkező szakember sok hasznos tanácsot tud adni számukra. A gyermekek újszülött, bölcsődés, vagy óvodás korig járnak a klubba. Jó néhány testvérpár is tagja a csoportnak, vannak visszatérő anyukák is, ők kettő, vagy három babával jártak és járnak az alkalmakra – fűzet hozzá Süveges-Holczmann Andrea.

A születésnapi rendezvényen az anyukák egy virággal és csekély ajándékkal lepték meg a klubvezetőt. Megköszönve odaadó munkáját, töretlen lelkesedését és azt az önzetlen szeretetet, amivel várja őket és csemetéiket a foglalkozásokra.