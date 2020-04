Szülész szakorvosokat vezényeltek Halasra

A járványhelyzet idejére három szülész-nőgyógyász szakorvost vezényeltek át a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájáról a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Szegedi Tudományegyetem Oktatókórházába.

– A halasi intézmény nagy tapasztalattal rendelkező szülész-nőgyógyász szakorvosainak többsége ugyanis 65 év feletti, így ők nem vehetnek részt a koronavírus-gyanús, illetve -fertőzött betegek ellátásában – tudtuk meg dr. Szepesvári Szabolcs főigazgatótól. A kieső munkaerő pótlását, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt is folyamatosan dolgozó szakorvosok munkáját segíti a Szegedi Tudományegyetemmel kötött megállapodás, melynek keretében az önkéntes munkára jelentkező dr. Sári Tamás, dr. Fekete Zoltán, valamint dr. Nógrády Miklós szülész-nőgyógyász szakorvosokat Kiskunhalasra vezényelték.

– Ez az együttműködés konstruktív az egész Dél-Alföld régió ellátására nézve mind a Covid–19-fertőzöttek, mind a nem koronavírusos kismamák és betegek esetében, hisz biztosítja, hogy a járványveszély ideje alatt is nagyon jó kubatúra mellett, profi szakemberekkel lehessen biztonságos szüléseket levezetni és sürgősségi nőgyógyászati műtétek elvégezni – mondta a főigazgató.

A halasi kórházba vezényelt szakorvosok a bejárást követően elmondták, az intézmény főépületében működő járványháttérkórházban és a felnőtt-fertőzőosztály épületében kialakított járványkórházban is biztosított a 21. századnak megfelelő felszereltségű szülőszoba és császárműtő, nekik pedig a magas szakmai színvonalú munkával kell segíteni a térség szülészeti-­nőgyógyászati feladatainak ellátását.

Szepesvári Szabolcstól megtudtuk azt is, a kórház célja az, hogy a kiskunhalasi szülészeti-nőgyógyászati osztályon hosszú távon is olyan magas szintű szakmai lehetőségekkel biztosítsa a betegellátást, ami arra ösztönzi majd a kismamákat és a különféle nőgyógyászati betegséggel küzdőket, hogy merjenek Kiskunhalason szülni vagy – akár komolyabb – nőgyógyászati problémákkal halasi szakemberekhez fordulni.