Szóvá tette a kórházi ellátást, szerinte ezért maradt el a műtétje

Tervezett gerincműtétjét váratlanul, véleménye szerint valótlan indokkal lefújták, gyaníthatóan azért, mert kifo­gásolta a kórházi körülményeket, a betegek zsúfolt elhelyezését és a méltatlan bánásmódot – állítja egy kecskeméti nő. A megyei kórház ezzel szemben úgy véli, a szakma szabályai szerint jártak el, és nem voltak a nőnek olyan tünetei, amelyek a gyógyellátást sürgőssé tették volna.

A szerkesztőségünket megkereső 36 éves, kecskeméti Sahinné Csernák Nikolettának jobb oldali nyaki porckorongsérve van, ezt szeptember 3-án állapították meg a megyei kórházban, és szeptember 11-re be is tervezték a műtétet. A kecskeméti hölgy elmondta: az idegsebész főorvos semmilyen más kezelési lehetőséget nem említett, így ő el is fogadta, hogy operáció vár rá.

Jelentkeznie a műtétet megelőző napon kellett a megyei kórházban. Elvégeztek rajta több vizsgálatot – mellkasröntgen, labor, EKG –, majd egy olyan szobába került a traumatológián, ahol hét ágy volt a megszokott hat helyett (erről fotókat is mutatott). Ezt már eleve furcsállta, azt pedig még inkább, hogy úgy került be az idős, sejtése szerint krónikus betegségekkel is küzdő szobatársak közé, hogy nem végeztek rajta koronavírustesztet. Csak egy nyilatkozatot kellett kitöltenie a megszokottnak mondható kérdésekkel – volt-e betegségre utaló tünete, az elmúlt 14 napban volt-e külföldön vagy került-e szoros kapcsolatba Covid–19-fertőzöttel –, de azt mondja, ezt a papírt nem is kérték el tőle utána.

– A kórteremben a plusz egy ágy miatt természetesen nem volt meg a másfél méteres távolság a betegek között. Közben meg minden arról szól, hogy lehetőleg ne legyünk túl közel egymáshoz. Ablakot csak résnyire lehetett nyitni, ezt azzal indokolták, hogy különben megfáznak a betegek. Azokban a napokban napos őszi idő volt, nyugodtan lehetett volna szellőztetni, így viszont áporodott, fülledt, szinte fullasztó levegő volt bent – folytatta Sahinné Nikoletta.

Azt is állítja, hogy a nővérek a kórteremben, lavórban fürdették több idős szobatársát, miközben előfordult, hogy a szoba ajtaja tárva-nyitva volt, a folyosón pedig jöttek-mentek.

– Csak az nem látta szegény néniket, aki nem akarta. Azok az idősek leélték az életüket, valakinek a szülei, nagyszülei! Meg kellene adni nekik az őket megillető emberi méltóságot! Minden tiszteletem a nővéreké, kedvesek, aranyosak, megteszik a tőlük telhetőt, és tudom, hogy cserébe rengeteg rosszat kapnak a betegektől. De az ilyen dolgokra sokkal jobban kellene figyelniük! És tudom, miről beszélek, dolgoztam idősotthonban önkéntesként, nálam kétszer súlyosabb, demens idős urakat fürdettünk, mégis megtiszteltük őket azzal, hogy kivittük őket a fürdőbe, nem mások előtt mosdattuk le. Az ajtókat csak be lehet csukni, vagy már azokat is elvitte a Covid? – fakadt ki Sahinné Nikoletta.

Nem titkolja, balhézott, más megközelítésben: elég határozottan és nem éppen válogatott szavakkal szóvá tette az elhelyezést és az ellátást, emellett követelte, hogy az ágyához állítsanak paravánt. Ez meg is történt, ám ő saját felelősségre végül hazament, nem volt hajlandó a műtétig hátralévő egy napot a kórházban tölteni.

Állítása szerint másnapra, azaz szeptember 11-re másodiknak volt kiírva a műtéti programban, az aneszteziológus meg is vizsgálta, kitöltötte az altatáshoz hozzájáruló nyilatkozatot – majd jött a főorvos, és közölte, aneszteziológuskonferencia miatt nincs altatóorvos, nem tudják műteni. Sahinné Nikoletta ezt nem értette, hiszen negyedórával korábban találkozott az egyikükkel.

– Eléggé izgultam, az aneszteziológus nyugtatott, hogy minden rendben lesz, vigyáznak rám, meg is írtam férjemnek üzenetben, milyen kedves. Furcsállottam a főorvos magyarázatát, hogy szakemberhiányra hivatkozással le lett fújva a műtétem – mondta Sahinné Nikoletta, aki rögtön ment is panaszt tenni a főigazgatóhoz, de nem találta az irodájában. Állítja viszont, hogy aznap dr. Svébis Mihály felhívta és elnézést kért tőle a történtekért.

Mindez pénteken volt, azt követő hétfőre, azaz szeptember 14-re volt kitűzve a műtét módosított dátuma. Ekkor már kétágyas szobába került a kecskeméti hölgy, a nővér meg is kérdezte tőle, ugye éhgyomorra érkezett? Aztán jött a vizit, és a főorvos ismét meglepte Nikolettát.

– Azt mondta, hogy hétvégén gondolkodott az állapotomon, és műtét helyett konzervatív kezelést, intenzív infúziós ellátást javasol. Noha tudnia kellett, hogy széleskörű gyógyszerérzékenységem van – tette hozzá, és összegzésül megállapította: véleménye szerint elég egyértelmű, nem tud másra gondolni, mint hogy azért nem műtötték meg, mert szóvá tette a kórtermi álla­potokat.

– Laikusként több kérdés is felvetődik bennem. Ha nem pusztán sértődésről van szó, akkor lehet, hogy engem először fölöslegesen akartak megműteni, félrediagnosztizáltak? Hiszen ezek szerint létezik más gyógymód – amit egyébként gyógyszerérzékenységem miatt nem merek igénybe venni. Vagy esetleg olyan kapacitásprobléma van a kórházban, hogy az én operációm már nem fér bele? Mert akkor nagy a gond – vetette fel Sahinné Nikoletta.

Hangsúlyozta: nem célja a kórház lejáratása, a nővérek áldozatos munkájáért hálás, viszont szeretné, ha a kecskemétiek tudnák, bent milyen visszás állapotokat tapasztalt, és milyen következményekkel járt szerinte, hogy emiatt szólni mert.

Végezetül megmutatta a szeptember 14-ei zárójelentését, ebben diagnózisnál porckorongsérv és pánikzavar áll, panaszoknál bal kar felé sugárzó nyaki fájdalom, remegő kéz, összefoglalásként pedig ez: „A betegnél műtéti kezelést terveztünk, de tekintettel a relative szegényes klinikai tünetekre, a paresis hiányára a betegnek még konzervatív kezelés megpróbálását javasoltuk. Javaslatunk szerint az osztályon elkezdtük volna ez irányú kezelését, de a beteg ezt nem kérte és haza bocsájtását kérte. A beteget a mai napon jó általános állapotban otthonába emittáljuk.”

Természetesen az ügyben megkerestük a kórházat. Megkérdeztük, valós-e a beteg elmondása, ki volt-e írva műtétre, és ha igen, az váratlanul miért maradt el? Érdeklődtünk, hogyha más terápia is lehetséges az esetében, akkor miért közölték vele először azt, hogy műteni kell? Felvetettük, hogy nem lenne-e szükség koronavírus-szűrésre a kórházban betegfelvétel előtt, megkérdeztük, mi indokolja, hogy a hatágyas szobába beraktak egy hetedik ágyat, valamint azt is, hogy valóban a kórteremben fürdetnek-e betegeket, a többiek előtt.

– A beteg szóban tett panaszának kivizsgálása folyamatban van. Az írásban tett panaszbejelentés kivizsgálásának eredményéről 30 munkanapon belül tájékoztatást kap az egészségügyi intézménytől – nyilatkozta hírportálunknak a kecskeméti kórház.

Sahinné Csernák Nikoletta viszont elküldte szerkesztőségünknek a kórház válaszát. Ebben Svébis Mihály főigazgató leírja: a panaszos nem fogadta el, hogy hatágyas kórterembe kerüljön, és noha lehetőség szerint figyelembe veszik az ilyen igényeket, ezúttal az osztályvezető főorvos nem tudta teljesíteni kérését, hogy kétágyasba helyezzék el, mert azokban a szobákban már az elkülönített betegek voltak. Közölte a kórház azt is, hogy a főorvos azért döntött a műtét elhalasztása mellett, mert semminemű sürgős tünetet nem lehetett észlelni a páciens állapotában. A főigazgató hangsúlyozza: a tünetek között nem szerepelt paresis (az akaratlagos mozgások gyengülése, vagy részleges elvesztése, bénulás – a szerző), felajánlották a konzervatív kezelést, mellyel a beteget semmiképpen nem érte volna hátrány, ám ő ezt nem fogadta el. Pedig a kezelést az idegsebészeti osztályon folytatták volna le, ahol a beteg így közvetlen megfigyelés alatt lett volna. Összegzésül dr. Svébis Mihály leszögezte: a beteg gyógykezelésénél az idegsebészeten a szakma szabályai szerint jártak el, „ekként az egészségügyi törvényben előírt elvárhatóság sem szenvedett csorbát”. Hangsúlyozza azt is, hogy szerencsére nem voltak olyan tünetek, amely a gyógyellátást sürgőssé tették volna.

A megyei kórház főigazgatója emellett felajánlotta: mivel a főorvos szavaiból az derült ki számára, hogy a felek között az orvos-beteg kapcsolat már nem megfelelő, segítséget nyújt, hogy a szegedi klinikán fogadják Sahinné Nikolettát, és reméli, hogy a beteg ezt akként értékeli, hogy a kecskeméti kórház mindent megtesz gyógyulása érdekében.

A kecskeméti asszony minderre úgy reagált: nem a szobát nem fogadta el, hanem paravánt kért, és a hét- (nem pedig hat-) ágyas szobával sem lett volna problémája, ha betartják a járványügyi előírásokat, melyek a fertőzés megakadályozása mellett az emberi méltóság megőrzését is lehetővé teszik, és ha nem lavórból fürdetik az idős betegeket. Kijelentette azt is: kikérte egy elismert professzor, egyetemi tanár véleményét annak magánrendelésén, és szerinte a műtét sürgősen szükséges, hétfőn el is végzik, nem kíván élni a felkínált segítséggel. Sahinné Csernák Nikolett ezután az ügyet jogi útra kívánja terelni.