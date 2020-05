Szoros maradt az óvoda és a családok kapcsolata Vadkerten

Több mint egy hónapja zártak be az iskolák mellett az óvodák is. Az oktatás nem állt le, csak kissé átalakult. Mi történt a Soltvadkerti Evangélikus Egyházi Óvodában? Erről kérdeztük Hachbold Éva intézményvezetőt.

– Hogyan, milyen eszközökkel tartják a kapcsolatot a családokkal?

– Már több mint hét hete, hogy az első bejelentést követően ügyeletet hirdettünk meg az óvodában, ezzel is lehetőséget adva azoknak a családoknak, amelyek nem tudták megoldani gyermekeik elhelyezését a karantén idejére. Mindössze öten jelezték, hogy élnek a lehetőséggel, de később nem igényelték, így ideiglenesen bezártunk. Minden csoport elérhető viberen, így a szülők tájékoztatása többnyire ezen keresztül történik. Továbbá használjuk az óvodai Facebook-oldalt, a honlapot és az e-mail-rendszert is a hírek közlésére – mondta Hachbold Éva, az evangélikus óvoda intézményvezetője.

– Milyen házi feladatokat kaptak a „növendékek”?

– Projekthetekben gondolkodva, minden csoportvezető óvónő hétről hétre elkészíti a heti ütemtervét. Zöld Óvodaként a víz világnapjára és a Föld napjára különösen odafigyelve kiváló alkalom arra, hogy a környezetvédelemmel is foglalkozzunk. Az óvodapedagógusok minden témakörhöz verseket, dalanyagot, mesét csatolnak. De kiküldenek matematikai tartalmakat is, számlálási képességeket fejlesztő feladatokat, feladatlapokat, színezőket is szerkesztenek, barkács-alkotómunkákat leírásokkal mellékelnek hozzá. Mindezeket képekkel illusztrálva és linkeket hozzáfűzve, e-mailben, viberen, messengeren. Mozgásfejlesztő gyakorlatokat is írnak elő, és a játékos németnyelv-tanulásra is küldenek hanganyagot a gyermekeknek. Többször küldtünk már meséket és énekeket az óvó nénik hangjával, mely különösen nagy élmény volt óvodásainknak – a szülők elmondása alapján.

– Lehet-e így követni a „tananyagot”, amelyet az adott évben el kell végezni?

– A nagycsoportosok óvó nénijei iskola-előkészítő – iskolára való alkalmassá tételhez – feladatokat küldenek ki a szülőkön keresztül a gyermekeknek. Azért nyilván tudjuk, hogy más az óvodában elsajátíttatni ezeket az ismereteket, és más a szülővel való játékos tanulás otthon. A szülő nem pedagógus, de mindenképpen elmondhatjuk, most valóban munkatársak az édesanyák és édesapák a nevelésben, az oktatómunkában. Ez most fontosabb, mint valaha, korábban. Vannak visszajelzéseink is: a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) Oktatási Osztályának munkatársai digitális kérdőívet dolgoztak ki a szülők részére, mely visszajelzés is egyben az óvónők munkájáról. Nos, az a visszacsatolás érkezett hozzánk, hogy az egyik legtöbb kérdőívet kitöltött óvoda lettünk. Levonható számunkra, hogy az óvodásaink szülei kellő érdeklődéssel figyelik munkánkat és nem közömbös számukra a gyermekeikkel való foglalkozás-törődés, az óvodai alkotómunka komolysága.

– A gyerekek nem vágynak vissza az óvodába?

– Sok írásos és élőszóbeli videóüzenet érkezett már eddig is hozzánk, melyben a gyermekek elmondják, mennyire hiányoznak nekik az óvó nénik, dajka nénik és természetesen a társaik. Rendszeresen küldenek videófelvételeket arról is, hogyan alkotnak otthon, hogyan készülnek a barkácsmunkák, illetve a verstanulás eredményét, a szavalatokat is megosztják velünk.

– A legnagyobb egyházi ünnepet, a húsvétot hogyan sikerült megünnepelni?

– Húsvét ünnepének hetében, azaz nagyhéten, videó­bejelentkezéssel tudatták az óvónők a gyermekekkel, hogy „útra készen állnak, és indulnak a nyuszik”, apró ajándékokat beakasztva a családi házak kapujára. Ezzel is betartva az egészségügyi szabályokat, amelyeket a rendelet meghatároz. Nagy sikere volt ennek a húsvétinyuszi-járásnak.

– Hogyan tovább?

– Sok a feladat, át kell tekintenünk az intézményi dokumentumokat és dolgoznunk rajtuk, de továbbra is gondolkodnunk kell a szülők online kapcsolatának folytatásáról, hogy ezzel is biztosítani tudjuk a gyermekek fejlesztését. Hétfőtől lehet, hogy ügyeletet kell adnunk. Bizonytalanság van, de egy biztos: ez a nyár nem a nyaralásokról, kirándulásokról fog szólni sem a szülőknek, sem a pedagógusoknak. Mi erre készülünk. Valószínű, hogy nyáron kell majd óvodai ellátást biztosítani a szülőknek, hiszen ők most otthon vigyázzák gyermeküket és nyáron pótolják majd be a munkahelyi feladataikat. Mi addig is a megoldásokat keressük, alkalmazkodva a megváltozott körülményekhez és az új életformához. Tudva azt, hogy mindez most valamiért történik. Fogalmazhatnék úgy is, hogy ez a helyzet jó tanítómester.

Borítóképünk illusztráció!