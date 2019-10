Szolgálati kutyák és vezetőik versenyeztek

Két napon keresztül zajlott az Állampusztai Büntetés-végrehajtási Intézetben a kutyavezetők és szolgálati kutyák kilencedik országos és egyben nemzetközi versenye.

Az elmúlt évek hagyományit követve, az együttműködés javítása, a szakmai színvonal emelése érdekében a visegrádi négyek tagországai mellett az állampusztai versenyre meghívást kaptak a rendőrség, a Terrorelhárítási Központ, a Nemzeti- Adó és Vámhivatal és a Magyar Honvédség csapatai is. Szeptember 25-én és 26-án ötvenkét versenyző ötvennégy kutyával vágott neki a feladatoknak, melyek között voltak nyomkövetési, őrző-védő, kábítószer-kereső és engedelmes feladatok terepen, akadálypályán, és volt zárkakutatás is.

A megnyitón dr. Bogotyán Róbert bv. ezredes, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Biztonsági Szolgálat vezetője is jelen volt, a rendezvényt Molnár István bv. ezredes intézetparancsnok, valamint Pergel István rendőr alezredes, főbíró nyitotta meg.

A versenyen a kutyavezetők elméleti és gyakorlati tudása mellett a kutyák és vezetőik fizikai állóképességét is felmérték, hiszen a szolgálat ellátása során ez is szorosan kapcsolódik a magas szakmai színvonalú munka elvégzéséhez.

Aki azt gondolja, hogy főleg német juhász fajtájú kutyák vettek részt a versenyen, az téved, a legnagyobb számban belga juhásszal, annak is a malinois alfajával találkozhattak a résztvevők, de voltak vizslák, német juhászok, sőt még rottweiler és spániel is. Természetesen a versenyen az állampusztai négylábúak most nem indultak.

A versenyt a főbíró értékelte és dr. Góra-Bernáczki Szilvia bv. ezredes, az országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese zárta le.

Összesített egyéni bv. járőr kategóriában Barna Imre (Szegedi Fegyház és Börtön), kábítószer kereső kategóriában Berényi Péter (Közép-Dunántúli Országos Bv. Intézet), nyomkövető kategóriában Kakstréder László (Pálhalmai Országos Bv. Intézet), vendég járőr kategóriában Gábor Varga (Szlovákia), vendég kábítószer-kereső kategóriában Péter Tamás (Nemzeti Nyomozó Iroda Bűnügyi Technikai Főosztálya), vendég nyomkövető kategóriában Fődi Flórián (Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ) bizonyult a legjobbnak.

A bv.-sek között a legjobb járőrcsapat a Fővárosi Bv. Intézet, a legjobb vegyes csapat a Szegedi Fegyház és Börtön lett. A legjobb vendég járőrnek a Rendőrségi Oktatási Kiképző Központ csapata bizonyult, a legjobb vendég vegyes csapatot pedig Csehország delegálta a versenyre.

Először 1986-ban, Állampusztán rendszeresítettek szolgálati kutyákat az állományba. Mint dr. Kovács Katalin bv. ezredes elmondta, ezek a négylábúak speciális alomból, gondos kiválasztás után kerülnek az intézetbe, és amellett, hogy már kölyökként is igen drágák, a kiképzésük ettől még többe kerül, mikorra szolgálatba állhatnak. Azonban a két nap során végzett látványos gyakorlatokban, ahogy a több réteg rabruhába, majd dobozba csomagolt kábítószert megtalálták, ahogy a szituációs gyakorlatban az őrre támadó rabot ártalmatlanná tették, ahogy szinte a szemet le nem véve a gazdájukról engedelmesen és pontosan végezték a feladatokat, bizonyították, hogy erejükkel, képességeikkel jól kiegészítik az embert a napi munkában.

Az állampusztai intézetben is nagy szerepet kapnak a kutyák

A házigazda állampusztai intézetben jelenleg öt kutya lát el szolgálatot, a fogvatartotti létszám 1200 körüli, és mivel ez úgynevezett félig nyitott intézet, ami azt jelenti, hogy a rabok az intézet melletti mezőgazdasági egységekben is dolgoznak, így nagyon fontos a kutyák jelenléte a biztonság érdekében, amellett naponta végigjárják a zárkákat, hiszen egyre nagyobb hangsúlyt kap a megelőzési és felderítési tevékenység során a kutyák kábítószer-kereső és felderítési munkája is.