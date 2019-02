Szobor helyett emléktáblával tisztelegnek

A kommunista diktatúra áldozatainak állít emléket a halasi önkormányzat egy emléktáblával, amely a városháza múzeum felőli homlokzatán lesz elhelyezve. Az emléktábláról a halasi közgyűlés döntött a legutóbbi ülésén.

A képviselő-testület egy korábbi, 2016-os döntése szerint eredetileg szobrot kívánt állítani a kommunista diktatúrák halasi áldozatainak emlékére. A határozat szerint a Bethlen Gábor térre került volna a szobor, melynek költségbecslése, akkori árszinten, kilencmillió forint volt. A korábbi felhatalmazása alapján Fülöp Róbert polgármester megkezdte a lehetséges pénzforrásokat kutatni, melynek eredményeként az Emberi Erőforrások Minisztériumától – a Nemzeti Kulturális Alapon keresztül – hárommillió forint vissza nem térítendő támogatást kapott a város.

Mivel egyéb forrás nem állt az önkormányzat rendelkezésére az emlékmű megvalósításához, ezért a polgármester javaslatára módosította korábbi határozatát a közgyűlés. A 2016-os művészi koncepció is már kétféle alternatívát kínált, így a szobor helyett emléktábla őrzi majd az áldozatok emlékét, amely megvalósítható a rendelkezésre álló pénzből.

Az emlékművön „A kommunista diktatúrák áldozatainak emlékére állíttatta Kiskunhalas Város Önkormányzata 2019” felirat szerepelne, de ennek véglegesítése még folyamatban van. Az emlékmű elhelyezéséhez az örökségvédelmi hatóság engedélyét be kell szerezni. Az elhelyezés előkészítő munkákat is igényel, mivel az emlékmű közvetlen környezetében a támogató szervezet arculati elemeit is feltüntetik majd. Mindez hozzávetőleg plusz félmillió forint kiadást jelenthet, amelyet az önkormányzat majd önerőből biztosít.