Szilveszterkor is őrizték a határt

Több ezer katona felügyelte hazánk déli határának a biztonságát, családjuktól távol, az ünnepek alatt is.

A hercegszántói határvédelmi bázison a szilveszterkor szolgálatot teljesítő katonákat látogatta meg Zentai László ezredes. Az MH 54. Veszprém Radar Ezred parancsnoka ­Simicskó István honvédelmi miniszter és Benkő Tibor vezérezredes, Honvéd Vezérkar főnök nevében is köszöntötte az év utolsó napját családjuktól és barátaiktól távol töltő fegyvereseket.

– Köszönöm, hogy itt vannak, hogy vállalták ezt a szolgálatot! Köszönöm a családtagjaiknak, barátaiknak az ehhez nyújtott megértő támogatást! Fegyelmezetten, a legjobb tudásuk szerint végezzék továbbra is a feladataikat! Elöljáróink nevében is eredményekben gazdag, boldog új évet kívánok! – köszönt el a rendhagyó szilveszteri állománygyűlés résztvevőitől Zentai ezredes, majd a határnál járőrszolgálatot teljesítőket is meglátogatta.

Hét alakulat katonái felügyelik az ideiglenes biztonsági határzár hercegszántói és nagybaracskai határvédelmi bázisokhoz tartozó, mintegy negyven kilométeres szakaszát.

– A szolgálatban lévők létszáma és a feladatok tekintetében nincs különbség a hétköznapok és az ünnepek közt. Minden esetben a fegyelmezett, pontos, előírásszerű munkavégzés az elvárás mindenkitől – mondta Jakab Attila százados.

Az év utolsó napján ezért egy kicsit ünnepelni is lehetett.

– A bázison tartózkodókkal az étkezdében beszélgetve, tévét nézve vártuk az újévet. Éjfélkor pedig alkoholmentes pezsgővel koccintottunk. Részük­re ezzel aztán be is fejeződött a szilveszter. Mentünk pihenni, hiszen elsején ismét szolgálatba kellett állnunk – árulta el Erdei László főtörzsőrmester.