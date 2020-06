Szilvapálinka lett a megye legjobbja

A soltvadkerti Schiszler Pálinkafőzde szilvapálinkája nyerte meg a Bács-Kiskun Megye Pálinkája címet, valamint a Bács-Kiskun Megye Legeredményesebb Főzdéje címet is ők kapták. A zsűri öt cég huszonhárom mintájából választotta ki a megye legjobb italát pénteken Kecskeméten.

A megyei önkormányzat felkérésére minden évben kiválasztják Bács-Kiskun megye borait és a megye pálinkáját. Pénteken Kecskeméten hat pálinkafőző vállalkozás képviselői ízleltek olyan pálinkákat, amelyek főzői a Bács-Kiskun Megye Pálinkája címre pályáztak. A verseny után sajtótájékoztatón ismertették az eredményeket.

A megyei megméretés a mai napig kuriózumnak számít a hazai versenyek között, hiszen kizárólag a kiskereskedelemben kapható nedűkkel lehetett nevezni, ezeket az italokat legalább három boltban meg lehet vásárolni a megyében. Az idei évtől a versenyszabályzatba további objektivitást elősegítő szűrőt építettek be, amely csak a kilenc hónapnál nem régebbi palackozású italokat engedte versenyezni.

A sajtótájékoztatón Borsos Botond, a bírálóbizottság elnöke elmondta, hogy a hat zsűritagtól a legmagasabb és a legalacsonyabb pontszámot nem vették figyelembe. Így zárták ki annak a lehetőségét, hogy valaki esetleg a saját pálinkáját felértékelje. Három pálinka azonos pontot ért el, így újraminősítették azokat. A második körben a soltvadkerti Schiszler Pálinkafőzde 42 fokos szilvapálinkája győzött.

Mihályi László, a Pálinka Nemzeti Tanács elnöke hangsúlyozta, hogy ez a verseny egyedi, más megyei önkormányzatok ugyanis nem rendeznek ilyen megméretést. Kérdésünkre Borsos Botond elmondta: hat kategóriá­ban neveztek a résztvevők. Az első kategória az alma, körte és birs, a második kategória a meggy és cseresznye, a harmadik a kajszi- és őszibarack, a negyedik a szőlő és törköly, az ötödik a szilva és kökény, a hatodik pedig az egyéb kategória volt. A legjobb kereskedelmi főzde azok közül választható ki, amely legalább öt kategóriában nevezett. Ebben a kategóriában is a soltvadkerti cég nyert.

Rideg László, a megyei önkormányzat elnöke elmondta, hogy legalább 150 palacknyi italt vásárol majd a megyei önkormányzat a győztes szilvapálinkából, melyet ajándékba adnak majd vendégeiknek, partnereiknek.

A válság a magyarországi pálinkafőzdéket is megviselte

Mihályi László, a Pálinka Nemzeti Tanács elnöke a sajtótájékoztató után elmondta nekünk, hogy a pálinkaszektorban dolgozókat nehéz helyzetbe hozta a járvány okozta gazdasági válság. – Az elmúlt hetek a teljes lenullázást jelentették az ágazatban – fogalmazott a szakember. – Aki a gasztroterületre szállít, annak most nem volt hova eladnia. A boltokban is általában kevés pálinka fogy, nagyon sokan ugyanis otthon főznek maguknak. A gond az, hogy a gasztronómiai egységekbe is kerül a házi pálinkából. Ezzel nem versenyezhetnek a tisztességes gyártók. Talán az utóbbi napokban valami megélénkült a vendéglátásban, de messze van még a tavalyi fogyasztási szinttől a jelenlegi – mondta.

A pálinkatanács egy 12 pontos anyagot juttatott el a kormánynak, így ez a szektor is bekerült abba a körbe, ahol a dolgozók járulékmentességet kaptak. – A pálinkafőzők várják a külföldiek visszatérését, akik sok röviditalt vásárolnak és fogyasztanak. A turisták leginkább a barackot keresik. Külföldre azonban ebből nem lehet exportálni, mert a kajsziból kevés terem, és az idén elfagyott. Ahhoz, hogy folyamatos piacot teremtsenek külföldön, állandó minőségű és mennyiségű árualapra van szükség – mondta az elnök, aki szerint össze kell fogniuk az ágazat szereplőinek, és komoly marketinget kell végezniük. Mint mondta, szilva, szőlő, alma és meggy gyümölcsökből készített pálinkát lehetne exportálni. Ezekből egységes minőségben és kiszerelésben lehetne nagy mennyiséget kiszállítani külföldre.