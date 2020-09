Szikrázó kábel miatt aggódnak a lakók

Esős időben pattog, szikrázik a vezeték egy út melletti fánál, melynek gallyai teljesen körbenőtték a villanypóznát – panaszolta Kecskemét-Katonatelepen élő olvasónk.

A középkorú úr a Platán utca végénél kezdődő földút mellett lakik, elmondása szerint körülbelül másfél hónapja vette észre, hogy az egyik út melletti villanyoszlopnál szikrázik a vezeték. A helyszínen mi ezt nem tapasztaltuk (igaz, száraz, napsütéses időben jártunk ott), azt viszont igen, hogy az ágak teljesen körbenőtték a vezetéket.

– Aggódunk, mert ha esik az eső és minden nedves, biztos életveszélyes lenne akár csak hozzáérni a fához. Ezen a földúton gyerekek is szoktak sétálni, napjában többször is, de felnőttek is. A fákon meg mókusok ugrálnak, őket is féltem – mondta el a névtelenséget kérő férfi.

Állítja, két alkalommal telefonált az áramszolgáltatónak, egyszer ki is jöttek a szak­emberek.

– De csak nézegették, nem csináltak semmit. Ez szerintem nagy hanyagság volt, bosszantó az ilyen. Remélem, nem fog baj történni – tette hozzá olvasónk.

Az ügyben megkerestük az áramszolgáltatót, érdeklődve, mikor várhatják a helyszínen a fák visszavágását az ott lakók. Kommunikációs osztályuk közölte: az NKM Áramhálózati Kft. üzemeltetésében mintegy 33 ezer kilométer hosszúságú közcélú villamos hálózat van, a törvényben biztosított joguk illetve kötelezettségük alapján folyamatosan végzik a hálózat biztonságos üzemét veszélyeztető fák gallyazását, szerződött partnereikkel.

A szolgáltató felhívta a figyelmet: ha valaki azt tapasztalja, hogy a szabadvezetékes hálózatba benőtt egy fa, vagy egy szigetelt vezetékes hálózat vezetékét a fa ágai feszítik, bejelentést tehet róla a 06-62/565-600-as telefonszámon. Ilyenkor a helyszín felmérését követően intézkednek a szükséges gallyazásról.

Lehetőség van arra is, hogy a tulajdonosok a saját ingatlanukon maguk végezzék el a vezetékek közelében lévő fákon az ágak le- vagy visszavágását. Az NKM ilyenkor időpont-egyeztetést követően térítésmentesen végzi el az érintett villamos hálózat feszültségmentesítését. Az ilyen jellegű igényeket kérik a tervezett gallyazást megelőzően legalább negyvenöt nappal bejelenteni.

A szolgáltató arról is tájékoztatott, hogy az olvasónk által mutatott vonalszakaszon éppen a napokban vágták le a gallyakat, ahol pedig az ágak veszélyes közelségben vannak (ilyen lehet a szikrázó szakasz is), ott tervezett feszültségmentesítés mellett történik majd a munkavégzés.