Szijjártó Péter: azt szeretnénk, hogy Európa büszke kontinens legyen

– Ez után is meg fogunk tenni annak érdekében mindent, hogy egyetlen illegális bevándorló se jöhessen be Magyarországra. Meg fogjuk védeni a határunkat, a biztonságunkat, a keresztény kultúránkat és ehhez kérjük a magyar választópolgárok támogatását és újabb felhatalmazását – hangoztatta Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter a Bácsalmáson tartott lakossági fórum előtti sajtótájékoztatóján.

A külügyi tárca vezetője Bányai Gábor, a térség fideszes országgyűlési képviselőjének meghívására érkezett a dél-alföldi varosba. A sajtótájékoztatót követő lakossági fórumon a fő téma a május végi európai parlamenti választások és a bevándorlás volt.

– Azt szeretnénk, hogy Európa egy, a történelmére, a hagyományaira, a kultúrájára és a vallási örökségére büszke kontinens legyen. Ehhez az kell, hogy a bevándorlást ellenző pártok minél komolyabb képviselettel, minél nagyobb hanggal, minél nagyobb súllyal lehessenek jelen a következő Európai Parlamentben – mondta Szijjártó Péter külügyminiszter, aki emlékeztetett arra, hogy rendkívül fontos és sorsdöntő választásról lesz szó, Európa és benne Magyarország jövője a tét.

A bevándorlás kérdéséről szólva elmondta, hogy több mint tíz éve jelen van a vita, hogy az Európai Unió népesedési és munkaerő-piaci kihívásaira mi a helyes válasz. – A magyar kormány már korábban is világossá tette, hogy szerinte nem a bevándorlás a jó válasz erre, hanem nemzeti válaszokat kell adni, családokat kell támogatni, az oktatást kell modernizálni, és akkor mind a munkaerő-piaci, mind a népesedési kihívásokra választ lehet adni – mondta a politikus.

Ma az Európai Unió közelében számos konfliktushelyzet alakult ki, a Közel-Keleten és Észak-Afrikában 30-35 millió olyan ember él, akik az élethelyzetüknél fogva bármikor megindulhatnak Európa irányába. Az Európai Unió bevándorláspolitikája, a brüsszeli bevándorláspolitika azzal a veszéllyel fenyeget, hogy ez be is következhet – emlékeztetett rá a külügyi tárca vezetője.

– A magyar kormány álláspontja úgy szól, hogy a segítséget vigyük oda, ahol baj van és ne a bajt hozzuk oda, ahol még nincsen baj – fogalmazott a miniszter. Hangsúlyozta az is, hogy a magyar kormány jelentős összegeket költött arra, hogy a Közel-Keleten bajba került keresztény közösségeket megsegítsük. Iskolákat, templomokat, házakat építenek újjá, a kórházak működési költségét átvállalja a magyar kormány annak érdekében, hogy ezek a közösségek helyben tudjanak maradni, és ne kerüljenek életveszélybe akkor, amikor embercsempészeknek fizetnek azért, hogy lélekvesztőkkel a Földközi-tengeren Európába hozzák őket.

Az illegális bevándorlás következménye látható – tette hozzá – körülbelül másfél millió illegális bevándorló érkezett Európába, akikről semmit nem lehet tudni. Az elmúlt években harminchárom olyan jelentős terrortámadást követtek el Európában, amelyek összefüggésbe hozhatók migrációs hátterű személyekkel. Ezekben több mint háromszázan életüket vesztették és több mint ezerháromszázan megsérültek – mutatott rá. Szijjártó Péter szerint ezt nem fogadják el a magyarok, Magyarországon ilyen soha nem történhet meg.

– Nekünk magyaroknak ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy kizárólag mi hozhassuk döntést arról, hogy kiket engedünk be Magyarországra és kiket nem, hogy kikkel akarunk együtt élni ebben a hazában és kikkel nem. Ezt a jogunkat se Brüsszelből, se New York-ból nem vehetik el – jelentette ki Szijjártó Péter utalva arra, hogy az elmúlt évek vitái pontosan erről szóltak. Az ENSZ központjában a globális migrációs csomagról és erről szólt Magyarország vitája Brüsszelben is, amikor a kötelező betelepítési kvóta volt napirenden.