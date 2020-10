Szigorú szabályok szerint zajlik az iskolai étkeztetés

Idén ősszel a koronavírus-járvány miatt minden iskolában fokozott biztonsági intézkedések mellett kezdődött meg a tanítás. Az iskolai étkeztetés gyakorlatát is érintik ezek a változások, hisz a menza az iskola egyik legnagyobb közösségi tere, ahol fennáll a vírus továbbadásának lehetősége. Megkérdeztünk pár iskolát megyénkből, ők hogyan oldják meg az étkeztetést, miként kerülik el például az osztályok keveredését.

A kisszállási Sallai István Általános Iskola menzáján a napközis diákok szigorú beosztás szerint ebédelnek – tudtuk meg Zsoldos Ildikó iskolaigazgatótól. A nem napközis tanulók hazaviszik az ebédet. A saját, névvel ellátott ételhordókat mindig fertőtlenítik a konyhán, csak ezt követően teszik bele az ételt. Az összekészített ételhordót pedig a menza bejárata elé helyezik a dolgozók, innen vihetik el azt a gyerekek.

Zsoldos Ildikó elmondta továbbá, hogy az iskolában étkező diákok ebédeltetése osztályonkénti bontásban történik.

– Az első osztályosok 11.45-től esznek, majd utánuk egy fél óra a felnőttétkezéssel megy el. Ezután érkeznek a többi iskolai csoportok. Minden osztály ebédelése után fertőtlenítjük az asztalokat, székeket – részletezte. Hangsúlyozta továbbá, hogy a tanulók kizárólag kézmosás után ülhetnek le az asztalokhoz, az evőeszközöket nem ők veszik el, hanem a dolgozók adják oda nekik. Az asztaloknál pedig csak négy gyermek ül, egymástól megfelelő távolságra.

– Egyszerre csak egy osztály áll sorban, majd amikor leültek, a másik osztály bejön, és az ebédlő másik felében ül le ebédelni, így teljesen el tudjuk különíteni az osztályokat egymástól – mondta.

A Kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskolában is szigorúan odafigyelnek az osztályok keveredésének elkerülésére, ami így kicsit meghosszabbítja az ebédeltetés időtartamát, de ez nem borítja fel a napirendet. Az ebédeltetést az első évfolyamos diákokkal kezdik. Évfolyamonként minden osztály külön-külön asztalnál foglal helyet, egymástól másfél méter távolságra – válaszolta érdeklődésünkre Rekedt-Nagyné Forczek Leona megbízott intézményvezető. Kiemelte még, hogy az osztályokat kézmosás után, szakaszosan engedik be a menzára, és minden csoport után fertőtlenítik az asztalokat, székeket.

– Az evőeszközöket nem a gyerekek veszik ki, hanem a maszkban és kesztyűben lévő pedagógiai asszisztensek teszik a tálcájukra azokat, a tányérokkal együtt. Ezenkívül nálunk nincs kézi mosogatás, mosogatógépet használunk a tisztításhoz és a fertőtlenítéshez – mondta.

Kecskeméten, a Magyar Ilona Általános Iskolában is nagy átszervezéseket igényelt, hogy minden egészségügyi előírásnak megfeleljen az ebédeltetés. Takács Sándorné tagintézmény-vezető-helyettes elmondta: a melegítőkonyha és az ebédet szállító céggel való egyeztetéseket követően az órarendek tükrében alakították ki az új ebédeltetési rendet, mely zökkenőmentesen működik. Abban a szerencsés helyzetben van az iskola, hogy a járványhelyzettől függetlenül a közelmúltban megnövelték az ebédlő alapterületét, mely most nagy segítségükre van. Így könnyebben be tudják tartatni az előírt távolságokat. Az ebédre érkező diákok kézfertőtlenítés után mehetnek be az ebédlőbe. Változás, hogy a tálcájukra most már nem maguk, hanem a konyhán dolgozók teszik rá az ételt. A vizet pedig az asztaloknál a pedagógusok töltik ki nekik. Minden csoport után a takarítószemélyzet fertőtlenítést végez.

Takácsné hozzátette, az új szabályok semmilyen rugalmasságot nem engedélyeznek, mindannyiuk egészségmegőrzése érdekében elengedhetetlen a nagyfokú szervezettség, a plusz takarítói kapacitás. Mivel mindent betartanak, így az ebédeltetés időtartama kitolódott, az utolsó osztályok fél háromra végeznek.

Helvécián, a Wéber Ede Általános Iskolában is minden előírás betartása mellett jól működik az új ebédeltetési rendszer. Nagy hátránya azonban, hogy a felsősök később tudnak ebédelni. Béresné Szabó Ildikó tagintézmény-vezetőtől megtudtuk: korábban az ebédlőben egyszerre két osztály étkezhetett. Most a távolságtartás miatt csak egy, ezzel jelentősen megnőtt az ebédeltetés időtartama. Az iskolában normál esetben 14 és 15 óra között tartják a védett időszakot, amikor mindenki a tanulásra, a házi feladatok megírására koncentrál. A hosszabb ebédeltetés miatt a felsősök közül többen pont ekkor tudnak csak bejutni az ebédlőbe.

A tagintézmény-vezető hozzátette: a gyerekek gyorsan megszokták a kézfertőtlenítést és azt, hogy a levest a konyhai kisegítő adagolja nekik. Amit furcsállottak, az leginkább az volt, hogy jelentkezniük kell, ha valaki vizet kér, mert azt csak a pedagógus töltheti ki, ők nem érhetnek a kancsókhoz.