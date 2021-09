Szigoríthatnak az iskolák a védelmi intézkedéseken

Az őszi tanévkezdés során semmilyen kormányzati direktíva nem írta elő az iskolák számára, hogy bármilyen kötelező óvintézkedést beiktassanak a jelenléti oktatásban. Ennek ellenére több vidéki városban is felröppent a híre, hogy az iskolákban szigorúbb szabályokat tartanak, mint amit a hivatalos ajánlás előír, van ahol kötelező a maszkviselés és a hőmérséklet mérése.

Hazánkat is elérte a koronavírus negyedik hulláma. A napi adatokból az is jól leolvasható, hogy Bács-Kiskun megyében is folyamatosan nő a fertőzöttek száma. Arról egyelőre nincs hivatalos bejelentés, hogy ez – a harmadik hullámhoz hasonlóan – befolyásolja-e a közoktatásban résztvevők életét (oktatókét, diákokét) és ha igen, milyen formában. Vannak azonban olyan iskolák, akik maguk szigorítottak már év elején a járványügyi védekezésükön.

Megyénkben ilyen például a Kiskőrösi Bem József Általános Iskola, akik bizonyos foglalkozásokon és élethelyzetekben újra bevezették a maszkhasználatot

– tudtuk meg Vágó Ferencnétől, a Kiskőrösi Tankerületi Központ igazgatójától.

Az igazgatónő arról is tájékoztatta a baon.hu-t, hogy maszkviseléssel kapcsolatos intézkedést a házirendjében foglaltak szerint önmaga is hozhat az iskola, a diákönkormányzat és a szülői szervezet egyetértésével.

Ezt megerősítette Zsámboki Anna, a Kecskeméti Tankerületi Központ vezetője is, ugyanakkor arra nézve nem kaptunk semmilyen információt, hogy a megyeszékhelyen található iskolák között van-e olyan, ahol élnek ezzel az önrendelkezési joggal és szigorítottak a feltételeken.

A digitális oktatással kapcsolatban Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón azt nyilatkozta, hogy most általános tilalom van a digitális oktatással kapcsolatban. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egy intézkedési tervet küldött ki az iskoláknak, amiben azt írták, hogy egyes osztályok vagy intézmények nem állhatnak át digitális munkarendre azokon az évfolyamokon, ahol már a diákok is megkaphatják a védőoltást.

Ezzel kapcsolatban szintén érdeklődtünk a tankerületi vezetőknél. Szerettük volna megtudni, hogy mit tartalmaz pontosan ez az intézkedési terv, valamint hogy az idei tanév kezdete óta van-e tudomásuk koronavírusos megbetegedésekről az intézményekben (oktatói és diák részről egyaránt), és ha igen, akkor milyen intézkedések történtek.

A fertőzöttségi adatokra vonatkozóan nem kaptunk információt, ugyanakkor Vágó Ferencné elmondta, hogy mivel az oltás 12 év felett elérhető, és a diákok nagy része fel is vette az oltást, így egész osztályra vagy iskolára vonatkozó tanügyi intézkedés főszabály szerint csak az alsóbb évfolyamokon, az óvodában vagy az általános iskola 1-6. évfolyamán történik. Emellett 12 év feletti tünetes és igazoltan fertőzött diáknak is természetesen az otthonában kell gyógyulni, akkor is ha oltott.

