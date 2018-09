Szeretnék, ha minél többen sportolnának Halason

Az élményközpontú és minőségi testnevelést szolgálják azok az új sporteszközök, amelyeket szerdán kapott a kiskunhalasi Szent József Katolikus Általános Iskola a Magyar Diáksport Szövetségtől (MDSZ). A halasi intézmény az egyike annak a hat kiválasztott iskolának, ahol a szövetség külön programmal segíti a tanórán kívüli sportfoglalkozások feltételeinek javítását.

A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) 2017-ben indította el az iskolai pilot programját, amelyet az egészségvédelem és a testmozgás jegyében működtet hat régió­ban azzal a céllal, hogy a testnevelés órai és azon kívüli mozgásos tevékenységeket fejlessze. Az iskolai mozgás támogatásával a szervezet a tavalyihoz hasonlóan idén is sportszercsomagokkal segíti a programban részt vevő iskolákat. A legtöbb helyen ezeket a helyi tanévnyitók alkalmával adták át, a kiskunhalasi Szent József Általános Iskolába szerdán érkeztek meg a sportfelszerelések, amely része a kidolgozott testnevelés- és sportfejlesztések megvalósításának.

A sporteszközöket Tóth Zoltán, az MDSZ alelnöke adta át. – Szeretnénk, ha minél több gyerek minél gyakrabban sportolna. Ehhez a munkához azonban rengeteg résztvevőre van szükség, a szülőkre, pedagógusokra, testnevelő tanárokra, de éppen úgy a sportszövetségekre, vagy a szabadidős civil szervezetek együttműködésére is – mondta a szakági vezető. Tóth Zoltán hangsúlyozta: a tehetséggondozás a sport által több dimenzióban fejti ki a hatását. A különböző módszertani fejlesztések a halasi és a többi öt iskolában is az élmény- és egészségközpontú testnevelésnek az alapjait teremti meg, amelyet az intézmények tovább tudnak fejleszteni. Diák önkéntes programokat is indítanak, és együttműködésre ösztönzik a sportszervezetekkel a helyi civil szervezeteket is.

Tóth Zoltán személyes megjegyzésként elárulta, hogy a hat régió körül a kiskunhalasi iskola áll legközelebb hozzá, hiszen kiskunhalasi származású, a Fazekas Mihály Általános Iskolában sportolt, majd a Szilády Áron Gimnáziumban kézilabdázott, a mai napig meghatározó és fontos az életében a sport, amelyet most a Magyar Diáksport Szövetség alelnökeként igyekszik képviselni.

Dózsáné Mohos Mónika, a Szent József Katolikus Általános Iskola igazgatója fontosnak nevezte, hogy a most átadott sporteszközök motiválhatják a gyerekeket nemcsak a testnevelésórákon, hanem azon kívül is a rendszeres testmozgásra. – A Magyar Diáksport Szövetséggel közösen vitt kétéves program előkészítő szakasza zajlott eddig, most a szakmai program gyakorlati megvalósítása jön, amelyben az iskola pedagógusai és a gyerekeken kívül az önkormányzat és az együttműködő civil szervezetek is részt vesznek – hangoztatta.

Az új sporteszközöket az ünnepélyes átadás után a gyerekek máris kipróbálhatták az iskola tornatermében, ahol rövid bemutatót is tartottak a használatukról.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A programban részt vevő iskolák

Pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola (Közép-Dunán­túl régió), Kovács Mihály Általános Iskola – Abádszalók (Észak-Alföld régió), Kölcsey Ferenc Gimnázium – Körmend (Nyugat-Dunántúl régió), Máltai Óvoda és Általános Iskola – Tarnabod (Észak-Magyarország régió), Pécsi SZC Komlói Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma – Komló (Dél-Dunántúl régió), Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda – Kiskunhalas (Dél-Alföld régió).