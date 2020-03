Szerdától ügyeleti rendben működnek a kecskeméti bölcsődék és az óvodák

Szemereyné Pataki Klaudia szombaton úgy döntött, hogy a hétfői tapasztalatok függvényében szerdától a bölcsődék és óvodák ügyeleti rendben működnek.

A szombaton megjelent kormányrendelet szerint a polgármester rendkívüli szünetet rendelhet el a településen működő bölcsődékben és óvodákban. Szemereyné Pataki Klaudia polgármester szombat délután megküldött közleménye szerint úgy döntött, hogy a hétfői tapasztalatok függvényében szerdától a bölcsődék és óvodák ügyeleti rendben működnek.

A polgármester kéri a szülőket, hogy csak akkor vigyék be a gyermeket az intézménybe, ha

semmilyen módon nem tudják megoldani az otthoni felügyeletét,

a gyermek egészséges,

a gyermek családjából senki nem járt külföldön az elmúlt két hétben.

– Kérem, hogy a házi gyermekorvosok nyomatékosan hívják fel a beteg gyerekek szüleinek figyelmét arra, hogy a gyereket ne vigyék közösségbe – közölte a polgármester.

Kiemelte: az intézményeknek joguk van hazaküldeni a gyermeket, ha betegség tüneteit mutatja.

– Aki megteheti, az akár már hétfőtől se vigye bölcsődébe, óvodába a gyermekét. Kérem azonban azt is, hogy ne a 60 év feletti nagyszülőkre bízzák a kicsiket, hiszen rájuk vigyáznunk kell, ők veszélyeztetettek. A gyerekek fogadása és hazaengedése már most is úgynevezett zsiliprendszerrel történik, amelyet a szülők jól fogadtak – tette hozzá Szemereyné Pataki Klaudia.

A polgármester szerint az intézményeknek ajánlatos mérlegelni a 60 év feletti dolgozók otthontartását. Az intézkedéseket eljuttatta ajánlásként a nem önkormányzati fenntartású óvodákhoz és bölcsődékhez.

– Természetesen mindenben próbálunk segíteni a családoknak, hiszen fontos, hogy a szülők napi munkájukat valamilyen formában el tudják látni. Ez a dolgozók, a munkáltatók, a teljes hazai gazdaság és az ország érdeke is. Ugyanakkor az emberi egészség a legfontosabb, ez az alapja annak, hogy legyen holnapunk! Ha egy mód van, működjenek együtt mindannyiunk érdekében! – nyilatkozta Szemereyné Pataki Klaudia.

Az óvodákkal és bölcsődékkel kapcsolatosan kedden 10 órára, az iskolák miatt kedden 17 órára hívott össze egyeztetést a polgármester.