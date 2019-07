Szeptemberre megújul az általános iskola Jászszentlászlón

A végéhez közelednek a megyei Területfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló beruházások Jászszentlászlón, így a Szent László Általános Iskola nyolc tantermes épületének az energetikai korszerűsítése is. Szeptembertől egy teljesen megújult iskola várja majd a gyerekeket – tájékoztatta hírportálunkat Nagy András polgármester.

– A felújítás több részből tevődik össze. Az első és legfontosabb volt számunkra a nyílászárók cseréje, mert az épület 1978-as megépítése óta ezek a faszerkezetű ablakok már elkorhadtak, balesetveszélyessé váltak. Hőszigetelt, modern nyílászárók kerülnek a helyükre. Az épület homlokzata hőszigetelést is kap. Mindezek mellett a kazánt is kicseréljük és 23 kilowatt teljesítményű napelemrendszert építünk az iskola tetejére, ami tovább csökkenti az intézmény rezsiszámláját. Mindezt együtt 75 millió forintból valósítjuk meg – részletezte a polgármester. Azt is elmondta, hogy 120 millió forintos pályázati forrásból a fenntartó tankerületi központ is végez infrastrukturális fejlesztéseket az iskolában.

A településvezető arról is beszámolt, hogy az iskola korszerűsítése mellett több projekt is megvalósult a megyei területfejlesztési keretből. Mint például a bel- és csapadékvíz-elvezető rendszer közel három kilométeren 35 millió forintból újult meg. Szintén ebből a keretből kapott hőszigetelést az alapszolgáltatási központ és újították fel a községi konyhát 102 millió forint értékben. A konyha belülről is megújult, illetve a kor igényeinek megfelelő elszívórendszert is kiépítettek, és befejeződött az 1,2 kilométeres Dózsa György utca felújítása is – sorolta a polgármester.