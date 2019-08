Szeptemberben birtokba vehetik az alsó tagozatosok a Constantium új intézményét

Az utolsó simításokat végzik a szakemberek Kiskunfélegyháza új iskoláján, amely közel hétszáz millió forintos beruházás keretében valósult meg. Az új iskola a Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek fenntartásában működő Constantinum Intézmény Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola alsó tagozatos diákjai részére épült.

Mindák József intézményvezető hírportálunkat arról tájékoztatta, hogy a napokban megkapták a működési engedélyt, így garantált, hogy szeptemberben ott kezdhetik meg a tanévet az alsó tagozatosok. Büszkén számolt be arról, hogy a nyolc tantermes iskolába a legmodernebb technikai eszközök segítik majd a tanítás. Tágas tornaterem és étkező, a kilencszáz négyzetméteres udvaron pedig modern, gumi borítású sportpálya és árnyékolóval ellátott játszótér várja a gyerekeket. Az igazgatótól azt is megtudtuk, hogy a Constantinum Intézménybe közel nyolcszáz gyermek jár óvodáskorúaktól a középiskolásokig. Az új iskola építése már nagyon időszerű volt, hiszen kinőtték a meglévő tantermeket. Volt olyan osztály, amelyik már a könyvtárba szorult – indokolta az igazgató. Azt is megtudtuk, hogy az új iskola helyén eredetileg egy huszadik század elején épült mezővárosi lakóház állt, amelyet jellegzetes téglahomlokzata miatt védetté nyilvánítottak a hatóságok. Ezért az építkezés során különös figyelmet fordítottak arra, hogy ez a homlokzat eredeti állapotában megmaradjon. A Jókai utcában található új iskola ünnepélyes átadása szeptember másodikán a tanévnyitó keretében lesz. Az épületet, a tanárokat és a tanulókat dr. Bábel Balázs érsek áldja majd meg.