Szépségkirálynők, akiknek bejött az élet

Szépségkirálynőnek lenni sokszor nem csupán egyévnyi dicsőséget jelent. Számtalan magyar példa bizonyítja, hogy a korona komoly ugródeszkát is jelenthet az országos hírnévhez és a karrierhez: sikeres modellek, színészek és televíziós műsorvezetők kerültek ki azok közül a lányok közül, akiket hazánkban a legszebbnek választottak. Őket gyűjtöttük most össze.

Az első igazán nagy karriert befutott szépségkirálynőnk Geszler Dorottya volt, aki bár csak harmadik lett 1989-ben, mégis televíziós műsorvezető lett belőle a verseny után. Szintén tévés karriert köszönhet koronájának Bálint Antónia, aki 22 évesen lett Magyarország szépe, de 28 év elteltével is mindenki ismeri a nevét. Horváth Éva két szépségversenyt is megnyert a 90-es évek végén. Neki is műsorvezetői állást ajánlottak, évekig a legnagyobb kereskedelmi csatornán láthattuk. Balogh Edinát, a 2003-as Miss Hungaryt pedig sokáig a legnépszerűbb magyar szappanoperában láthattuk.

Persze nem csak a televízióból lehet ismertséget szerezni. Ezt bizonyítja Bódi Sylvi esete, aki ugyan csak első számú udvarhölgy lett 1998-ban, mégis nagy fotómodell-karriert futott be. Kapócs Zsóka, a 2001-es szépségkirálynő pedig rádiós műsorvezető, majd színész lett. És persze ne feledkezzünk meg a legmagasabbra jutott egykori szépségkirálynő-jelöltről sem: bár Sarka Kata is csupán második lett 2007-ben a Miss Universe Hungary-n, ma már igazi celeb, gazdag üzletasszony és nem mellesleg szépségverseny-tulajdonos.

Hasonló karrier a Tündérszépek országos szépségverseny győztesére is várhat, hiszen televíziós show-műsorban koronázzák meg, és fotói országszerte láthatók lesznek. Érdemes tehát még jelentkezni annak, aki szeretné megmutatni magát nagy nyilvánosság előtt, hiszen bár a külső nem elég, sokszor igenis segítség lehet az álmok eléré­séhez.