Szépség és bronzos ragyogás – Így készítsük fel bőrünket egy profi fotózásra!

Az első körben a jelentkezők egy profi fotózáson vesznek részt. Herendiné Török Anilla a balatonalmádi Bella Vital szépségszalon kozmetikusa a veol.hu-val osztotta meg tanácsait arról, hogyan készítsék fel a bőrüket és milyen sminket használjanak, hogy a képeken minél ragyogóbbak legyenek a hölgyek.

Mit tehetünk a szép bőr érdekében?

Ha bizonytalannak érezzük magunkat kérjük ki egy profi kozmetikus tanácsait. Én először mindig megmutatom, hogyan ápolhatják a hölgyek saját maguk a bőrüket. Ehhez átnézzük az otthon használt kozmetikai termékeket, elhagyjuk ami nem megfelelő anyagokat tartalmaz és az egyén igényeihez összeállítunk javaslatokat. Érdemes a szépségversenyre készülve beosztani az időnket: vannak havi, heti és napi teendők amelyekkel elérhetjük, hogy a bőrünk igazán szépen ragyogjon a fotókon.

Reggel indítsuk a napot egy habzó lemosó géllel. A sima vizes mosakodást nem javaslom, mert Veszprém megyében többnyire kemény a víz. Ha egy fiatal lánynak bőrproblémái vannak, akkor a lemosó lehetőleg nyugtató fekete szappanból készüljön. Sokaknak nyár végére erősen vízhiányossá válik az arcbőre a napozástól. Ilyenkor hyaluronsavas ápolót szoktunk használni, ez ugyanis visszapótolja az elvesztett nedvességet. A lemosás után vigyünk fel egy könnyű textúrájú, UV-szűrős nappali krémet.

A következő fontos lépés a nap végén következik. A sminket mindenképpen távolítsuk el, erre kiválóan alkalmasak a micellás vízek, amelyek a szennyeződéseket teljesen magukba zárják. Így elkenődésmentesen le lehet törölni a dekorkozmetikumokat és még a bőrünket is hidratáljuk. Legalább a problémás területeken használjunk éjszakai krémet, valamint szemránckrémet is.

Melyek a heti teendők?

Hetente egyszer mindenképpen el kell távolítani az elhalt hámsejteket. Ezt otthon is elvégezhetjük egy bőrradirral, de kozmetikussal is elvégeztethetjük. Emellett különböző pakolásokat tehetünk az arcunkra. Nyár végén érdemes a magas víztartalmú vagy a vérkeringést felpörgető algás maszkokat keresni. Akinek zsírosabb a bőre válasszon olyan terméket, ami szabályozza a faggyúmirigyek működését.

A fotózás előtt legalább egy héttel érdemes egy arctisztítást végezni, lehetőleg ultrahangot is használva közben, mert az mélyebbre tudja vinni a különböző szérumokat.

A forró nyári időszakban előfordulhat, hogy különböző pigment rendellenességek jelennek meg a bőrünkön. Előjöhetnek májfoltok vagy szeplők – ez utóbbi nem számít problémának, de sokakat zavar – szerencsére ezen is tudunk segíteni. Kaphatóak olyan intelligens krémek amelyek a sötét foltokat világosítják, a világos részeket viszont nem változtatják meg. Ezekkel a termékekkel az egyenetlen napozásból eredő foltokat is eltüntethetjük.

Milyen sminkkel érdemes érkezni a fotózásra?

Két dologra mindenképpen oda kell figyelni: az egyik, hogy jó minőségű anyagokat használjunk, így elkerülhetjük, hogy a smink szétfollyon az arcunkon vagy eltömítse a pórusokat.

A másik, hogy az arcunk és a testünk ugyanolyan színű legyen, mert a fotózásnál használt vakuk fényei miatt csúnyán mutathat a különbség.

Melyek a divatos sminkek idén?

Az idei őszi-téli sminktrendek nagyon változatos képet mutatnak. Rengeteg az egymástól nagyon eltérő szélsőség, így mindenki megtalálhatja a személyiségéhez legjobban passzoló irányzatot. Az egyik legnépszerűbb irányzat most a no makeup smink, ez elsősorban azoknak ajánlott akik a természetesség hívei. Ilyenkor egy leheletvékony rétegű alapozót vagy BB krémet viszünk fel az arcra. A szemöldököt természetesen hagyjuk, a szemhéjaknál enyhén barnás, barackos árnyalatot használunk. Az ajkakra áttetsző rúzs vagy visszafogott színű szájfény, esetleg ajakápoló kerül.

Kedvelt még az úgynevezett bronzos ragyogás is. Az őszre már kifakult bőrre kell a bronzos hatású pirosítót felvinni, így lesz mutatós. Fekete vagy barna szempillaspirált használjunk, a szemhéjakra szintén bronzos árnyalatot kenünk. Ez az összeállítás azoknak is jól áll, akik a nyár folyamán nem tudnak lebarnulni.

Akik jobban szeretik a feltűnést sminkelhetnek a hatvanas évek retró stílusában is, ami most szintén visszajött a divatba. Ennél a szemeken van a hangsúly: méretes, látványos műszempilla és hangsúlyos tusvonal szükséges hozzá. Utóbbit ne banán, hanem nyílalakba fessük fel, így lehetünk igazán trendik. Rúzsnál maradjunk a nude és a gyöngyházfényes árnyalatoknál.

Ha nem a szemünket, hanem az ajkainak szeretnénk hangsúlyozni válasszunk borvörös, lilás vagy bogyósgyümölcs színű árnyalatokat. Arra mindenképp figyeljünk, hogy az összhatás és a színek harmonizáljanak a fotózáson viselt ruhákkal.

