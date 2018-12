Szépek a fenyőfák, gazdag a választék

A karácsonyra hangolódás egyik legszebb pillanata a fenyőfavásárlás. Idén szerencsések vagyunk, hiszen a fák gyönyörűek és az áruk sem emelkedett.

Ezek a napok a legtöbb család számára a vásárlásról szólnak. A tömeg és tömött parkolók között járkálva jólesik az embernek, ha megérzi az igazi fenyő illatát. Jobb kedvre deríti, enyhíti az esetleges feszült pillanatokat.

Az Izsáki úti bevásárlóközpont parkolójában több mint tíz éve kínálja a fenyőfákat Szabó József. – Az árak változatlanok, sőt inkább kedvezőbbek – osztotta meg tapasztalatait az árus. – Igazodnunk kell a multikhoz, akik nagy mennyiségben hozzák be külföldről a fákat és alacsonyabb árakkal tudnak dolgozni. Ehhez igazodva idén már én is elsősorban darabra adom a fákat és nem méterre. Így sok fa esetében olcsóbban jön ki az ár – tette hozzá.

A vásárlók körében a sláger továbbra is a Nordmann-fenyő, mely kevésbé hullajtja a tüskéit és nem szúr. A lucfenyő iránt sem szűnt meg a kereslet, sokan ragaszkodnak még hozzá. Akárcsak az ezüsthöz, mely szintén nagyon mutatós.

Szabó József Zala megyei erdőkből szerzi be az ezüst-, luc- és Nordmann-fenyőket. A kisebb Nordmannokat 4500, a nagyobbakat 7500 forintért adja. Az átlagos méretű luc darabja 3000, míg az ezüst 4000 forint. Van jó néhány különleges prémium Nordmann-fenyő is, melyek nagyobbak, és ha lehet, még tetszetősebbek, ezek ára 6000 forint méterenként.

– Nagyon szépek, formásak az idei magyar fenyők. Annak ellenére, hogy nyáron nagyon kevés esőt kapott, ősszel, a vágás idejére szerencsére kapott csapadékot. Ez különösen a földlabdásoknál volt fontos, hiszen a földből csak úgy tudtuk megfelelően kiásni – magyarázta a szakember.

A földlabdások iránt ismét nagyobb a kereslet. Idén többen úgy mentek vissza Szabó Józsefhez, hogy rögtön kettőt vittek, mert a tavalyi is jól megfogta kiültetés után. A földlabdás Nordmann-fenyő darabja 6000, a luc és ezüst 4000 forint. Ezeken kívül fenyőágcsokrokat 500–800 forintért vásárolhatnak az érdeklődők.

A fenyőfavásárlás dömpingje már jó néhány napja tart, egész nap folyamatosan érkeznek a vásárlók. Leginkább a reggeli órákban vagy munka után, 18 óra körül vannak a legtöbben.

– Erős a versenyhelyzet, próbálunk minél több pluszszolgáltatást nyújtani. Sokan nem tudják hol tárolni a fát, így vállaljuk, hogy a kifizetett fenyőt december 23-ig tároljuk, ingyenesen. Szintén térítésmentes a talpba való befaragás is. S ettől az évtől már bankkártyás terminálunk is van. Muszáj igazodnunk a vásárlói igényekhez – jegyezte meg.

Az ellenőrök sem kerülik el a fenyőárusokat. Szabó Józsefnél is jártak a különböző hatóságok, mindent rendben találtak.

Gazdag a fenyőfakínálat egész Kecskeméten. Többen a napi bevásárlás során, a multiknál szerzik be a fákat. Az egyik áruházban például már a bejáratnál megtekinthető néhány darab, bent pedig a kertrészlegen fakkokban állnak méret alapján. Csak Nordmann-fenyőt kínálnak, áruk 4200 és 9600 forint között mozog. A minőséget azonban meg kell nézni, ez is változó. Ugyanitt műfenyőkből is bőséges a választék: 4300 és 55 ezer forint között bárki kedvére válogathat.

Divatba jött a cserepes fenyő

Egyre divatosabbak a kis cserépben kínált fenyők feldíszítve, illetve a Grincsként nevezett fenyőfára hasonlító növénykompozíció. A multik mellett virágárusoknál is beszerezhetőek. Áruk változatos, a kisfenyő általában 4500 forinttól indul, a Grincs pedig 5000–6000 forinttól. A kisebb lakásokba, irodákba fenyőfa helyett is viszik, de van, aki a lakás, a családi ház feldíszítéséhez vásárolja meg.

