Szenzor jelezheti, ha nem világít a lámpa a gyalogátkelőhelynél

Egy kedden történt gyalogosgázolás hatására a kecskeméti önkormányzat kezdeményezi az áramszolgáltatónál, hogy a közvilágítás hibáját érzékelő és a Nemzeti Közműveknek azonnal jelző rendszert építsenek ki a helyi gyalogosátkelőknél.

Kedden este ismét zebrán ütöttek el gyalogost Kecskeméten, a Szolnoki úti aluljáró Hunyadiváros felé kivezető részénél. A baleset a csütörtöki képviselő-testületi ülésen is szóba került, mégpedig Szemereyné Pataki Klaudia polgármester szerdai keltezésű előterjesztésében, amelyet még a napirend megszavazása előtt osztottak ki. Ebben a polgármester egyrészt mielőbbi felgyógyulást kívánt a sérült gyalogosnak, és azt is hangsúlyozta: ez a baleset egy újabb intő jel arra, hogy folytatni kell a 2018-ban megkezdett, a gyalogátkelőhelyek biztonságát fokozó intézkedéseket.

A rendőrség tájékoztatása szerint a gázoláskor a közvilágítás nem működött az egyik oldalon. A hibát egyébként pár órával a baleset előtt Pászti András Fidesz-KDNP-s önkormányzati képviselő is bejelentette, és az előterjesztésből az is kiderül, hogy a Nemzeti Közművek Zrt. (NKM) a kérdéses szakaszt a megelőző napokban háromszor is javította. A hiba okaként egy közel­múltbeli csőtörést jelölt meg az áramszolgáltató, amelynek valamennyi hatását a burkolat megbontása nélkül nem lehetett látni. A polgármester elmondta, az aluljárónál épült körforgalom munkálataival lehet összefüggésben a meghibásodás, az építési munkák során sérülhetett a föld alatti hálózat. Az viszont biztos, hogy akár ilyen vis maior miatt nem működik a közvilágítás, akár a lámpa romlik el, az NKM jelenleg csak akkor észleli a hibát, ha lakossági panaszbejelentés érkezik, ez a helyzet pedig – mint előterjesztésben hangsúlyozza – Szemereyné Pataki Klaudia szerint elfogadhatatlan a zebrák környékén.

Az NKM munkatársaival már szerdán egyeztetett, miként lehetne ezen az állapoton javítani. A megoldás is gyorsan körvonalazódott, jelenleg ugyanis Szankon tesztelnek egy úgynevezett szenzoros hibaészlelő rendszert, amely a hiba érzékelésekor azonnal jelez az áramszolgáltató felé. A polgármester ezért javasolta, hogy az önkormányzat kezdeményezze egy ugyanilyen rendszer kiépítését a kecskeméti gyalogos-átkelőhelyeknél is, felvetését a testület egyhangúlag, 21 igen szavazattal el is fogadta.

Falu György Tamás alpolgármester arról beszélt, hogy manapság szerinte sajnos általános jelenség, hogyha egy utcai lámpa nem világít, akkor telefonálás helyett sokan inkább „tesztelik a javítási időt”.

– Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a lámpa magától ugyan nem fog megjavulni – fogalmazott az alpolgármester, kérve minden kecskemétit, hogy aki hibát tapasztal a közvilágításban, rögtön jelentse be, így tudják ugyanis a szakemberek a lehető leggyorsabban elvégezni a szerelést. Dobos József (Szövetség a Hírös Városért Egyesület) szerint viszont a lakosság „belefáradt, hogy hiába szólnak, úgyse történik semmi”, de ő is örömtelinek nevezte a polgármester javaslatát. Pászti András megjegyezte, hogy a választás óta eltelt 38 nap alatt ő 40-45 panaszt kapott, amit továbbított is a szakembereknek, városi cégeknek, azaz úgy látja, a lakosok együtt tudnak működni a képviselőkkel a problémák megoldásában.

Felülvizsgálhatják a zebrák megvilágítását

Dr. Vancsura István (Szövetség a Hírös Városért Egyesület) szintén egy, a napokban, az Akadémia körúton történt gyalogosgázolást hozott fel indítványában, ami, véleménye szerint, a zebra rossz megvilágítása miatt következett be. Úgy látja, az „elhíresült Elios lámpák” felszerelése óta a városban nem megfelelő a közvilágítás, a LED-es lámpák ugyanis pár hónap alatt sokat vesztettek fényerejükből. Hozzátette, ugyan sok helyen történtek intézkedések a gyalogosátkelők biztonságosabbá tétele érdekében (például sárga villogó lámpák felszerelése, prizmák úttestbe építése, okoszebrák kialakítása), mégis többet felül kellene vizsgálni baleset-veszélyessége miatt, ez pedig halasztást nem tűrő feladat. Az indítvány ugyan nem kapott többséget (9 igen, 6 nem, 5 tartózkodás volt a szavazásnál), de a polgármester jelezte: a téma a városüzemeltetési bizottság hatásköre, és javasolta, hogy emeljék is be a munkatervükbe a felülvizsgálatot.