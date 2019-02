Szenioroknak akarnak túrákat szervezni

A tavalyi esztendő szakmai munkáját értékelte a minap a szabadszállási Honvéd Nyugdíjas Klub Strázsa Túra Egyesülete. A tagság egyúttal áttekintette az idei év terveit, feladatait is.

Az egyesület az előző évben az előzetes terveknek megfelelően, eredményesen végezte munkáját, sikeresen bonyolította le rendezvényeit, szervezte az ország más részein tervezett túrákon való részvételt.

– A legkiemelkedőbb esemény az áprilisban megtartott V. Strázsa Honvéd Teljesítménytúra volt. Annak ellenére, hogy a majdnem egész napos eső rányomta bélyegét a rendezvényre, így is csaknem ötszázan teljesítették a választott távokat. A gyaloglás örömét, a táj szépségének befogadását szolgáló úgynevezett „öröm” vagyis az évszakos (nyári, őszi, téli) túrákon több mint ezer fő vett részt, ismerkedett meg a Felső-Kiskunság természeti értékeivel – foglalta össze az elmúlt esztendő történéseit Búza Vince, az egyesület elnöke.

A túrázás mellett az egyesület nagy figyelmet fordított a túraútvonalak karbantartására, felújítására is. Bekapcsolódtak az Olimpiai Ötpróba rendezvénysorozatába, az Őszi Strázsa Túra pedig része volt a Világ Gyalogló Napnak és az Európai Sporthétnek.

– A hagyományos túráinkat ebben az évben is meg kívánjuk szervezni, együttműködve a Nagy Sportágválasztó Kft.-vel és a Magyar Szabadidősport Szövetséggel. Az április 13-ra tervezett VI. Strázsa Honvéd Teljesítménytúra része lesz az országos Cartographia Kupasorozatnak is. Egyesületünk pályázatot nyújtott be a Nemzeti Együttműködési Alaphoz, siker esetén egy több mint 10 állomásos túrasorozatot szervezünk Szenior Strázsa Túrák címmel célzottan az idősebb (60 év feletti) korosztály mozgáskultúrájának javítása, a túrázásnak ebben a korosztályban történő népszerűsítése érdekében. A program keretében a résztvevők megismerkednek a Felső-Kiskunság tanösvényeivel, a Kolon-tó szépségeivel, ellátogatnak a madárvártához és a madármegfigyelő helyekre, a Fűzvölgyi-csatornához, de néhány, az ország más részén szervezett túrán való részvétel is a tervek között szerepel – tette hozzá az elnök.