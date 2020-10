„Szelina kislányom lett pozitív” – karanténban a kecskeméti polgármester és családja

Szemereyné Pataki Klaudia kecskeméti polgármester pénteken közösségi oldalán osztotta meg, hogy kétéves kislányánál pozitív lett a Covid-teszt.

A polgármester szerdán írt először arról, hogy a családjában valaki megbetegedett. „Kecskemétre is igaz, hogy lassan már mindenkinek van legalább egy olyan ismerőse, aki koronavírusos lett. Sajnos, egyik családtagunk tesztje szintén pozitív, ezért a következő napokban elővigyázatosságból én is itthonról dolgozom” – írta akkor. Pénteken aztán Szemereyné Pataki Klaudia részleteket is közzétett közösségi oldalán. Azt írta, itt az ideje, hogy a széles nyilvánossággal is megossza családjuk „Covid-helyzetét” már csak azért is, mert tapasztalataik segítséget jelenthetnek mindenkinek, aki a vírus miatt hasonló helyzetbe kerül.

– Szelina kislányom lett pozitív. Sajnos, nincs túl jól. A tünetei: erős orrfolyás, köhögés, enyhe hasmenés. Láza nincs. A tünetek hullámokban jönnek rá, és valószínűleg izomfájdalma is van, de ő ezt még nem tudja elmondani. Nagylányom, férjem és az én tesztem is negatív. Egyelőre persze, mert egy 2 éves picit nem különíthetünk el a lakásban, nem mondhatjuk neki azt, hogy nincs puszi, nincs ölelés. Tehát benne van, hogy a karantén ideje alatt bármikor megfertőződhetünk. A népegészségügy határozata értelmében október 15-ig kell házi karanténban maradnunk – írta a kecskeméti polgármester, hozzátéve, a hatóság éppen pénteken ment ellenőrizni, hogy betartják-e a karantént.

– Szerencsére a technikának köszönhetően tudok itthonról dolgozni, de szülőként, lelkileg ez nagyon nehéz időszak. Kérek mindenkit, hogy vegye komolyan a veszélyt és vigyázzon saját magára és környezetére – hívta fel a figyelmet Szemereyné Pataki Klaudia.

A polgármesternek egy nyilvános szerepléséről volt információnk a héten, csütörtökön rendeztek volna az egyetem campusán Energiahatékonysági konferenciát, ezen vett volna részt, de szerdán kiderült, a konferencia elmarad.

Borítóképünk illusztráció.