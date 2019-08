Szélesre tárta kapuit a majsai tájház

Harminchét éve adták át a majsai tájházat, ahol ezekben a napokban is nyitott kapuval várják a látogatókat. Az Ady utcai otthon 1850 körül épült, nádtetős, háromosztatú, középpadkás, szabadkéményes építmény, amit nemrégiben kívül-belül felújítottak.

Özvegy Tóth Istvánné, a ház utolsó lakója 84 éves volt 1981 őszén, amikor a majsai Jonathán Termelőszövetkezet úgy döntött, hogy az általuk létrehozott helytörténeti gyűjteményt egy tájházzal is bővítik. A településen akkoriban öt hasonló ház volt, végül Julis néni házára esett a választás. Juliska néni akár maradhatott is volna lakóként, aki gondozza a házat, de a matróna nem akart „élő kiállítási tárgy” lenni, így úgy döntött, hogy a gyermekéhez költözik a fővárosba.

„… itt születtem ebben a házban, a nagyanyám is itt, s most egyszeribe csak el. Hosszú életűek voltak a szüleim, anyám százhárom évet élt, nagyanyám százhatot. Nem azt mondom, hogy a ház miatt, de itt nyugalomban, szeretetben éltünk. Mi lesz ott velem Pesten, nem tudom. Hiányoznak majd a szomszédok, ez a vidék, az ismerősök. Megkérdezi-e majd valaki: hogy van Julis néni? Az jó azért, hogy nem rombolják le, hogy megmarad ez a ház úgy, ahogy van, azt mondják, még száz év múlva is.” – kesergett 1981 novemberében a Petőfi Népé­nek nyilatkozva Juliska néni.

Száz év ugyan még nem telt el – a ház födémszerkezete is megrogyott az idők során, de sikerült megállítani a további állagromlást –, ám a ház továbbra is ott áll az Ady utca 54. szám alatt. A hálátlan utókor időről időre ugyan megfeledkezett a jobb sorsra érdemes épületről, ami igen hamar híressé vált. Az egyik legismertebb útifilm, A másfélmillió lépés Magyarországon stábja a második országjáró túrájuk során ott is forgatott.

A ház sorsát magukénak érzők olykor kétkezi munkával is próbálták megőrizni Julis néni szeretett otthonát, ahol idén – pályázati forrásból – felavatták az új kiállítóteret, ahová a helyi értékek tablói kerültek. Felújították az udvari kemencét, és gyepszőnyeg került az udvarra. A konyhakertbe zöldségeket, fűszernövényeket ültettek, gondozásukat a helyi katolikus iskola diákjai vállalták.

A tavasz végi avatót követően már számos közösségi program helyszíne volt a tájház, ahol kézműves-foglalkozásokra is várták a fiatalokat. Pócsik Olga majsai festőművész–rajztanár alkotótáborosai is örömmel készítették műveiket a több mint másfél száz éves házban és udvarán.

A ház tisztaszobájában az eredeti bútorok találhatók, közöttük a sarokban az a lóca, amin üldögélve Julis néni is szívesen töltötte idejét. A házban lévő kemencét ugyan már nem szokták befűteni, de ott van helyette az új az udvaron, ahol már több alkalommal készültek kemencés finomságok. Terem még az öreg eperfa is, csak éppen már nincsenek jószágok, hogy megegyék a földre lehulló gyümölcsöt.

Rétest is sütnek majd a városnapon

– Augusztus 16-ig, hétköznapokon 14–18 óra között, előzetes bejelentkezés nélkül várjuk a látogatókat. Az ettől eltérő időben a 06-70/367- 6766, valamint a 06-70/367-6768-as telefonszámon fogadjuk a bejelentkezéseket – tudtuk meg Both József művelődésszervezőtől.

A tájházat működtető Konecsni György Művelődési Központ munkatársa vezetett végig a házon, ahol a pitvarból, azaz a ház belső előteréből egyből a szabadkéményes konyhába lehet jutni. Az utca felőli szobában kaptak helyet a legrégebbi berendezési tárgyak, amik között búcsús kellékek, biblia, kereszt, Szűz Mária-szobor is található. A ház másik szobájába a fiatalabb generációk bútorai kerültek. Mint megtudtuk: a szeptemberi városnapi ünnepségek egyik helyszíne is a tájház lesz, ahol kupuszinai rétest sütnek, és Toldi István, Palócország örökös mesemondója is szórakoztatja a betérőket.