Száztíz férőhellyel bővült az állampusztai börtön

A börtönök túltelítettségét megszüntetve, országszerte tíz büntetés-végrehajtási intézet bővült júliusban új épületszárnyakkal. A Solt mellett található Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben is történt férőhelybővítés, így a börtön befogadóképességét – amely eddig is az ország nagyobb intézetei közé tartozott a több mint ezer fogvatartott elhelyezésével – a közelmúltban száztíz férőhellyel bővítették.

Molnár István megbízott intézetparancsnok, bv. ezredes, bv. tanácsos nyilatkozott szerkesztőségünknek a férőhelybővítéssel kapcsolatban. A beruházás szükségességéről szólva elmondta, hogy a kormány célja az, hogy megszüntesse szeptember 30-ig a börtönökben uralkodó túlzsúfoltságot, és 2750 új hely megteremtésével felszámolja a börtönbizniszt.

– Ennek keretében intézetünkben is új körletrész építésére és átadására került sor az utóbbi hónapokban. Egy teljesen új körletrészt építettünk Állampusztán. Az építkezés ez év március 25-én kezdődött, az elkészült új könnyűszerkezetes épület átadása július 13-án történt meg. Az új részleg közel ezer négyzetméter alapterületű, 24 zárka található benne, mosdók, szociális helyiségek, irodák, és fogvatartotti foglalkoztatók. Ehhez közműveket is kellett bővíteni, valamint a sétaudvart is ki kellett alakítani. Az építkezésben a fogvatartottak is részt vettek, tereprendezési munkákat, illetve anyagmozgatási feladatokat végeztek – mondta el az intézetparancsnok.

A beruházás nagyban csökkentette a börtön telítettségét. – A solti objektumban 2016-ban és 2018-ban új körletrészek építésével 108, illetve 144 férőhellyel bővült az intézet. A mostani új beruházással 1200 fő lett intézetünk befogadóképessége, így a telítettség száz százalék alá csökkent – tette hozzá Molnár István.

– A beruházás kapcsán új munkahelyek is létesültek, hiszen az új körletrészre felügyelők, reintegrációs tisztek is szükségesek, így eddig huszonkét új kollégát vettünk fel, de még mindig vannak szabad álláshelyeink, ahova várjuk a jelentkezőket – mondta az intézetparancsnok.