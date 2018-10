Százötven éve működik a kecskeméti sajtó

Fennállásának másfél évszázados évfordulóját ünnepli a kecskeméti sajtó. Ennek alkalmából tartottak megemlékezést csütörtökön a volt Liberté étteremben.

A város első sajtóorgánuma a Kecskeméti Lapok első száma 1868. október 3-án jelent meg. A Madarassy László által szerkesztett hetilap a város életének hű krónikása lett.

– Bárhogyan is alakult történelmünk, bármilyen csapás is érte ezt a várost, mindig talpra tudott állni. Ennek a Kecskeméti Lapok is krónikása volt. Változnak az idők, egy valami azonban nem változik. Kecskemét polgárai rendkívüli módon érdeklődnek a város hírei iránt. Ezt a fajta igényt az idők során többször megpróbálták háttérbe szorítani, ám nem járt sikerrel. Nagyon bízom benne, hogy ez meg is fog maradni – hangsúlyozta köszöntőjében Bán János, a Kecskeméti Médiacentrum ügyvezető-főszerkesztője.

– Hajlamosak vagyunk Kecskemétre úgy tekinteni, hogy ez a város Lestár Péter és Kada Elek előtt egy porfészek volt. Ehhez képes 1868 októberében a vidéki városok közül először itt jelent meg hetilap. A Kecskeméti Lapok hírmondója volt a város azon történéseinek, amire méltón büszkék lehetünk – mondta el dr. Szeberényi Gyula Tamás, Kecskemét város alpolgármestere a megemlékezésen.

Hajagos Csaba történész-muzeológus, a Kecskeméti Katona József Múzeum munkatársa a Kecskeméti Lapok történetének legfontosabb állomásait, legjelentősebb egyéniségeit, többek között a lapindító Madarassy Lászlót, illetve Hornyik János tevékenységét mutatta be. Elmondta, a történelem viharait átvészelő Kecskeméti Lapok több alakommal szűnt meg és kelt új életre. Az újságot a rendszerváltás hajnalán dr. Lovas Dániel másodmagával indította el 1989 tavaszán, a függetlenség és a hagyományos értelemben vett polgári mentalitás jegyében, ami egyre népszerűbb és olvasottabb lett. A lap 2015-ben újabb átalakuláson ment keresztül, és kapott új arculatot, Bán János főszerkesztő iránymutatásának köszönhetően.

A rendezvény keretében nyílt kiállítás, amely huszonhét újságcímlapban örökíti meg Kecskemét elmúlt százötven évének legjelentősebb eseményeit.