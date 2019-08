Száznál több gyerek kap tanszercsomagot

A múlt hétvégén ötven iskolatáskát már szétosztott a vakáció idejére tanszergyűjtő akciót hirdető Farkas Éva. A pedagógus – aki korábban sebészeti műszerre gyűjtött sikeresen a helyi kórház javára – iskoláról iskolára járva osztja szét a tanszercsomagokat, az adott intézmény munkatársaira bízva, hogy mely rászoruló gyermekeknek adnak belőle.

– Annyiféle táskát kaptunk, hogy végül nemcsak iskolásoknak, hanem óvodásoknak is tudtunk adni – jelentette be a tanárnő, miután a napokban, egy faültetéssel egybekötve elkezdte szétosztani a két hónapos gyűjtés során beérkezett tárgyakat.

– Rengeteg, de tényleg rengeteg adomány érkezett, ez nagyon szívmelengető, főleg mert olyan személyek is adományoztak, akiknek régóta semmi közük kisgyermekhez, mégis külön ezért elmentek tanszereket vásárolni. Folyamatosan kerestek, hívtak és hozták a tárgyakat az emberek, sokszor kellett üríteni a gyűjtődobozokat is – mesélte, hozzátéve, hogy egy helyi nagyvállalat vezetője, András Attila is felkereste, majd egy „egész raklapra való” iskolában hasznosítható árut adott le nála.

Farkas Éva hangsúlyozta: a szétosztáshoz azért választotta az intézményről intézményre járást (eddig Eperföldön és a Nebuló EGYMI-ben járt), mert sokan szégyellik, hogy segítségre van szükségük, így egyszerűbbnek látta, ha a diákjaikat jól ismerő igazgatókra bízza a támogatott tanulók kiválasztását. Beszámolója szerint még most, az utolsó gyűjtésre szánt héten is folyamatosan telnek a dobozok, aminek nagyon örül, mert csak az elmúlt napokban harminc újabb gyermek számára állított össze iskolakezdéshez szükséges tanszercsomagot. A tanár és az akcióban őt segítő személyek összesen több mint száz gyermeket tudnak támogatni a nyári szünetben beérkezett adományokból.