Száznál több animációs film várja a közönséget a KAFF-on

Június 19-én kezdődik a 14. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál (KAFF), melyre 26 európai országból 134 alkotással neveztek a készítők, köztük olyanokkal, melyek nemzetközi díjakat is begyűjtöttek már. A KAFF része immár 11. alkalommal az Európai Animációs Játékfilm és Tv-film Fesztivál is. A június 23-ig tartó rendezvény négy ingyenes helyszínén, köztük egy szabadtéri vetítésen láthatják a hazai és nemzetközi animációs filmek színe-javát az érdeklődők, és a szakmai zsűri mellett ők is szavazhatnak a kategóriák legjobbjaira.

Kialakult a Kecskeméti Animációs Filmfesztivál (KAFF) teljes programrendje, melynek idei különlegességeiről Mikulás Ferenc, a fesztivált életre hívó Kecskemétfilm Kft. vezetője és a fesztivál igazgatója beszélt. Három előzsűri válogatta a június 19. és 23. között rendezendő filmfesztiválra beérkezett műveket. A hazai alkotók versenyében két egész estés film, 22 rövidfilm, 23 tévés produkció, 14 diákfilm és 28 alkalmazott animáció vesz részt. Mivel a magyar filmek versenyét kibővítették az európai filmek seregszemléjével, hat egész estés európai alkotást láthatnak az érdeklődők, köztük a Ruben Brandt, a gyűjtő című produkciót. Rajtuk kívül 28 tévésorozat és hat televíziós speciál, vagyis 25–40 perc időtartamú animációs film kerül a zsűri elé. A fesztiválra 26 európai országból összesen 134 animációs alkotással neveztek a készítők. Idén is professzionális, nemzetközi zsűri értékeli a beküldött alkotásokat. Tagjai között lesz a részben Kecskeméten készült Oscar-díjas Vörös teknős című film rendezője, Michael Dudok de Wit és az Egyesül Államokban élő, többszörös Emmy-díjas magyar animátor és producer, Csupó Gábor. – A nemzetközi zsűri nemcsak szakmai szempontból előnyös, hanem ők mind viszik a hírét Kecskemétnek és a magyar animációnak – jegyezte meg Mikulás Ferenc. Máshol ritkaságnak számít, hogy az ítéletalkotásban diák- és gyermekzsűri és részt vesz, illetve a nézők is kinyilváníthatják véleményüket, azonban a kecskeméti fesztiválon erre is lehetőség lesz. A KAFF a legmagyarabb fesztiválként tekint önmagára, ahol a világban elszórtan élő, kiváló magyar animátorok kétévente bemutathatják legújabb filmjüket. Mikulás Ferenc hangsúlyozta, hogy a fesztivál gazdag kínálata hűen tükrözi a szervezői alapelvet, miszerint az európai kultúra a nemzetek kultúrájának kapcsolatán alapul. A vetítések Kecskemét négy helyszínén lesznek, a Malom Mozi 4-es termében, a Hírös Agórában, az Otthon Moziban. A Szórakaténusz Játékmúzeum belső udvara különleges szabadtéri vetítésnek ad otthont, esténként 21 órakor a Vízipók-csodapók, a cannes-i versenyprogramban is szereplő és részben Kecskeméten készült Medveinvázió Szicíliában, a Salamon király és a Ruben Brandt, a gyűjtő című filmeket vetítik a szabad ég alatt. Az idei fesztivál díszvendége Afrika lesz, melynek kevésbé ismert animációs filmkultúrájába négy vetítésen keresztül nyerhetnek betekintést a nézők, de a versenyen kívüli programban az ázsiai animáció is megmutatja magát, kínai, japán alkotásokon keresztül, valamint iráni animációs filmek is forognak majd. A szervezők a két nemzet animációs szakmai együttműködését bemutató kiállítással emlékeznek meg a japán–magyar diplomáciai kapcsolatok felvételének 150. évfordulójáról. A Panoráma program alkotásai tájékoztatást adnak a világ animációsfilm-művészetéről. Itt a különböző nemzetközi fesztiválok győztes filmjei lesznek láthatóak. A Retrospektív vetítésen azokra az alkotókra is emlékeznek műveiken keresztül, akik a legutóbbi fesztivál óta meghaltak, köztük Nepp Józsefre is. Az információs vetítésen a versenybe nem jutott, de vetítésre méltó filmek kerültek. A fesztivál ideje alatt a Kecskeméti térség 12 településén lesznek művelődési házi vetítések, ahol a nézők díjazhatják az általuk kiválasztott filmet. A mesterkurzusokon Csupó Gábor, Michael Dudok de Wit, Jankovics Marcell és Orosz István avatja be a közönséget kiválósága titkaiba. A gyerekek a fesztivál ideje alatt maguk is készíthetnek animációs filmeket az ifjúsági otthon Tükörtermében megrendezett foglalkozáson. A programra a KAFF honlapján lehet jelentkezni. A filmek mellett a plakát, a képregény, a grafika és a fotó művészete is képviselteti magát a fesztiválon. Nemcsak a szemnek, hanem a fülnek is kedveskednek a szervezők, hiszen a zenei fellépők között lesz a Muzsikás és a Kaláka együttes, illetve a szenegáli Ballet Senegal formáció. Kecskeméten június 19-én délután avatják fel a Népmese­játszóteret a hunyadivárosi rajzfilmstúdió mellett, június 21-én este tíz órakor pedig fényfestésben gyönyörködhetnek a kecskemétiek a Katona József Könyvtár homlokzatán, melynek témája stílszerűen Afrika lesz. A Szórakaténusz belső udvara különleges szabadtéri vetítésnek ad otthont.