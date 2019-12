Száznál is több galamb turbékolt Tiszaalpáron

Száznál is több galamb töltötte meg a tiszaalpári Tündérrózsa Óvoda tornatermét szombaton, a kiskunfélegyházi galambfajták éves fajtakiállításán, a Kárpát-Medencei Kisállattenyésztőkért Alapítvány szervezésében. A Kiskunfélegyházi Galambokat Tenyésztők Klubja által gondozott mindkét fajtát, a kiskunfélegyházi keringőt és a kiskunfélegyházi simafejű keringőt is bírálták az ítészek a seregszemlén. A kiállításon 18 kiállító 108 kiskunfélegyházi keringőjét és 20 kiskunfélegyházi simafejű keringőjét tekinthették meg az érdeklődők.

Ezt ne hagyja ki! Legyenek gazdagok az új évben! Legjobb lencsés ételek egy helyen

Galambok búgásától volt hangos a tiszaalpári óvoda tornaterme szombaton, ahol a kiskunfélegyházi galambfajták kiállítását és bírálatát rendezték meg. Kiskunfélegyházán két fajtát tenyésztettek ki, a jellegzetes fésűvel rendelkező kiskunfélegyházi keringőt és a kiskunfélegyházi simafejű keringőt.

Kanalas János fajtaklub elnök elmondta, hogy a szombati kiállítás a legjelentősebb kiállításuk volt idén, de 2021-ben az Ausztriai Tullnban megrendezendő Európa kiállításra is elviszik a fajtát.

A kiskunfélegyházi keringő és a kiskunfélegyházi simafejű keringő hivatalosan is nemzeti kincsnek számítanak, külföldi megjelenésükkel Magyarországot képviselik. A keringőt kezdetben iparosemberek tenyésztették házuk táján, amikor munkájukban pipaszünetet tartottak, meglegyintették galambjaikat és gyönyörködtek a falka röptében, mely a tarka pillangókhoz hasonló volt, nyolcasokat írtak le a ház felett. Különböző keringővonalak léteznek, melyek más és más röpidőt és magasszállást jelentettek. A kétszíves keringők általában magasabban szállnak, az egyszínűek zártabb falkában repülnek, de olyan is van, ami tűnőszállásra, vagyis a szem látóhatárán kívüli magasságba is képes felrepülni.

– 1998-tól 2003-ig nagyon egységessé vált a kiskunfélegyházi keringő fajta, igen komoly minőségi javulás következett be az állományokban és sokkal szélesebb körben, több tenyésztőnél találhatók jó minőségű galambok, mint az azt megelőző időkben. Főként a ’70-es, ’80-as években volt jellemző, hogy csupán néhány kiemelkedő tenyésztő volt, a többiek pedig utánuk kullogtak. Ma már elmondható, hogy szinte bármely nevezőé lehet a fajtagyőztes példány, mert annyira kiegyenlített színvonalon dolgoznak a tenyésztők. Ez izgalmasabbá teszi a kiállítási versengést is – fogalmazott Kanalas János.

A kiskunfélegyházi a közepes galamb méretnél kisebb keringő galambfajta, amit korábban falkában röptettek (ma már csak néhány tenyésztő röpteti a falkákat), széles mellű, rövid lábú, rövid, zömök fejű, magas és széles homlokkal és szintén rövid és zömök csőrrel. A test szinte vízszintes tartású, a hát enyhén lejtős, a szárnybúbok takartak. A fajta éke a tarkó felett elhelyezkedő tömött, bélelt körfésű. A szintén a klub által gondozott simafejű keringő ennek szinte az ellentéte, de rajzában (tollazata mintájában, kontúrjaiban) megegyezik a keringővel és korábban dajkagalambnak és fogógalambnak használták.

A fajtát könnyű tenyészteni, jól nevelő, szapora fajta, kezdő galambászoknak ajánlott, de magas szinten csúcskategóriás galambokat ebben a fajtában is ugyanolyan nehéz tenyészteni, mint az egyéb fajták esetében.

Az értékelés csúcsa a kitűnő és a kiváló minősítés, ami komoly értéket képvisel a tenyésztő számára, nem csak szakmai, de eszmei és genetikai szempontból is.

A kiskunfélegyházi fajták mellett amerikai óriásposták, mondénok és brünni begyesek színesítették a kiállítást, de nem csak tollas, hanem bundás kisállatokat is megtekinthettek a látogatók, a Nyúl- és Kisállattenyésztők Civil Társasága törpenyulakat hozott fajtabírálatra, a kilátogató gyerekek nagy örömére.

A fajta tenyésztői megmaradtak gyereknek

Kanalas János kérdésünkre elmondta, hogy a galambászok nem feltétlenül galamblelkű emberek, de megfigyelhető, hogy bizonyos karaktertípusok meghatározott fajtákhoz vonzódnak. Elmondható, hogy a galambtenyésztők társadalma igen összetartó, egymást segítő közösség. A kiskunfélegyházi keringő tenyésztői a szó jó értelmében magukban hordoznak egy gyermeki ént is: szeretnek gyönyörködni galambjaikban, tudnak együtt örülni az apró dolgoknak, jó kedélyűek és nyitottak a világra.