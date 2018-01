Százmillió forintot szánnak a külterületi utakra

Külterületi közutak fejlesztésére nyert pénzt a helyi önkormányzat. A száz­millió forintos beruházásból öt dűlőút lesz szórt köves.

Nyolcvanhatmillió forintot nyert pályázaton az önkormányzat, amit külterületi közutak fejlesztésére, vagyis ­mechanikai stabilizációra (szórt köves) lehet költeni. Ahhoz, hogy az öt dűlőben ez megvalósuljon, az önkormányzatnak még tizenötmillió forint önrésszel kell hozzájárulnia.

– Ebből a pénzből a terep- és padkarendezést, a sarjak és a tuskók eltávolítást is el kell végezni. A 4,3 kilométer hosszú, három méter széles út több mint száz, külterületen élő embernek biztosítja majd jobb útviszonyokat. A közbeszerzési eljárást hamarosan kiírjuk – tudtuk meg Kiss Anita polgármestertől. – Leghamarabb tavasszal kezdődhet el a beruházás, de az év végére be is fejeződhet – mondta.

A polgármester arról is tájékoztatta lapunkat, hogy a most megnyert pályázat szerves része annak a településfejlesztési koncepciónak, melyet a külterületen élők jobb körülményeinek biztosítása érdekében terveztek. Még ebben az évben, az utak javítása mellett, bővül a közvilágítás, a térfigyelőkamera-rendszer. Az egyedül élőknek segélyhívó telefonokat osztanak.