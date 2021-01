Százmillió forintos támogatást kapott az új kalocsai cég

Egy több mint százmillió forintos állami támogatás ­érkezését jelentette be a városházán tartott sajtótájékoztatón dr. Filvig Géza polgármester és Zsikó Zoltán, az új önkormányzati cég ügyvezetője a napokban.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A tájékoztatón elhangzottak alapján főleg a kulturális élet fejlesztésére fordítják a jelentős támogatást, de várhatóan futja majd belőle a környezettudatosság erősítésére és kisbusz vásárlására is. A kérelem pozitív elbírálásáról a két ünnep között értesült az önkormányzat, de a bejelentéssel kivárták az év első munkahetét.

– 106,7 millió forint támogatást kapott az újonnan megalakult Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Kft. Azt gondolom, hogy ezzel jó nagy lendületet tud venni a cégünk – vélekedett dr. Filvig Géza polgármester a sajtótájékoztatón. Felidézte: az alig több mint egy hónapja alapított önkormányzati társasággal az a cél, hogy Kalocsa megfelelően reagáljon a paksi erőműberuházás miatt bekövetkező gazdasági környezetváltozásra.

– Ebben az évben indul a hídépítés, a Paks II. beruházás is, ami annyira meghatározza majd a város életét, hogy arra fel kell készülni – érvelt a kft. mellett, hozzátéve: a beruházásokkal nagyon sok lehetőség nyílik arra, hogy a most itt élők és az építkezés miatt érkező további ezrek komfortérzetét, életét segíteni lehessen. Ezt szolgálja majd a most támogatott önkormányzati cég.

Filvig Géza hangsúlyozta: nem titkolt szándék, hogy az Innovációs Kft. által elnyert támogatásokat a város javára akarják fordítani. A tájékoztatón megköszönte a forrás megszerzéséhez nyújtott nélkülözhetetlen segítséget Süli János Paksi Atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszternek. Mint kiderült, a PIP Nonprofit Kft. közvetítésével érkezik a támogatás, kifejezetten azzal a céllal, hogy az új cég elkezdhesse a munkát, és segítse például az idei évre tervezett nagy rendezvényeket, például a Duna Menti Folklórfesztivált és a Kalocsai Paprikafesztivált.

– Három területre kértük ezt az összeget, és több mint felét a kulturális életre szeretnénk fordítani. Úgy látom, hogy Kalocsán óriási igény van arra, hogy egy pezsgő, nagy ívű kulturális élet vegye kezdetét, és fontos, hogy a korábbi, nagy hírű fesztiválokat esetleg megújítsuk – közölte a cég ügyvezetője.

Zsikó Zoltán hozzátette: a második programpontjuk a környezettudatosság fejlesztése, valamint okospadok és egyéb informatikai eszközök közterületi kihelyezése, míg a harmadik – lakossági észrevételek alapján – egy sportolók utaztatását segítő kisbusz megvásárlása lenne.

A szakember kérdésünkre válaszolva leszögezte: bár a leírásból úgy tűnhet, hogy egyes városi intézmények feladatait részben átvennék, valójában egymást támogató munkát végeznek majd, velük közösen. Ez a megoldás gazdasági szempontból is hatékonyabb, tette hozzá, mivel egy cég több lehetőséggel, például áfa-visszaigényléssel élhet, de a különböző támogatási formákat is hatékonyabban tudja kihasználni. Ugyanerre reagálva Filvig Géza polgármester hangsúlyozta: ahogy azt korábban is említette, valóban lesznek átalakítások az önkormányzati intézményeknél, de ez kizárólag a még hatékonyabb működés és a város érdekeinek szem előtt tartása miatt történik majd.