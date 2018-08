Százmillió forintos támogatás érkezhet a buszközlekedésre

Pályázatot nyújtott be a kecskeméti önkormányzat az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz, így kíván a város százmillió forint körüli összeget elnyerni a helyi buszközlekedés költségeinek fedezésére.

Rendkívüli közgyűlést hívtak össze csütörtökre Kecskeméten. Egyetlen napirendi pontja volt az ülésnek, mégpedig az, hogy a képviselő-testület jóváhagyja azt a pályázatot, melynek révén az önkormányzat a helyi buszközlekedés városra háruló jelentős költségét kívánja csökkenteni.

Dr. Homoki Tamás alpolgármester, mint a téma előterjesztője az ülésen köszönetet mondott a képviselőknek, hogy a nyári szünet ellenére nagy számban megjelentek (22-ből 19-en), ezzel is bizonyságot téve arról, milyen komolyan veszik az ügyet.

Az alpolgármester hozzátette: az előző években is írtak ki pályázatot azon önkormányzatok támogatására, amelyek helyi közösségi közlekedést tartanak fenn, de a jegy- és bérletbevételek nem fedezik az összes kiadást. Kecskemét is nyert már el így forrást az államtól, tavaly százmillió forint körüli összeget, és idén is körülbelül ekkora támogatásra számít a városvezetés.

A pályázatot viszont az Innovációs és Technológiai Minisztérium július 24-én hirdette meg, augusztus 22-ei határidővel, így a képviselő-testület érdemben nem tudott vele foglalkozni. A polgármesteri hivatal viszont természetesen elkészítette és benyújtotta a kérelmet a tárcához, ugyanakkor egy jóváhagyó határozatot csatolni kell hiánypótlásként a közgyűlésnek is.

Homoki Tamás hangsúlyozta: sikeres pályázat esetén a helyi költségvetésből a buszközlekedés, azaz a DAKK támogatására fordított összeg jelentősen mérséklődhet. A remények szerint már ősszel megérkezhet a megítélt forrás. Az előterjesztés szerint egyébként a minisztérium a célra szánt keretet a személyszállítási teljesítmények alapján osztja szét az önkormányzatok között, figyelembe véve a települések méreteit is. A határozattervezetet a képviselő-testület vita nélkül egyhangúlag elfogadta.

A DAKK Zrt. két évre szóló szerződése egyébként december 31-én lejár, így a városnak pályázatot kellett kiírnia a helyi buszos személyszállításra, 2019. január 1-jétől 2028. december 31-ig terjedő időszakra. Szemereyné Pataki Klaudia polgármester az erről szóló májusi közgyűlésen elmondta: lassan eléri a DAKK támogatása azt az egymilliárd forintos küszöböt, ami fölött érdemes elgondolkodni a buszok saját üzemeltetésén, annál is inkább, mert a szolgáltatás minősége kifogásolható. Dr. Homoki Tamás alpolgármester szintén ezen a testületi ülésen pedig úgy fogalmazott, szerinte is jogosan várja el lakosság, hogy korszerű buszokon utazhasson, ezt a városvezetés folyamatosan felveti a DAKK-nak, és komoly ígéretet kaptak, hogy a cég folytatja a régi buszok lecserélését újakra.