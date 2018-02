Százharmincmillió forintot remél a város

Kalocsán mertek nagyot álmodni és öt célkitűzéshez remélnek támogatást a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány pályázatán. A város összesen 131 millió forintot szeretne elnyerni.

A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány (JETA) múlt évi pályázati kiírása szerint hét különféle pályázati ablak közül válogathatnak a támogatásra jogosult önkormányzatok. A pályázati határidő január 31. volt és öt darab különálló pályázatot adhattak be az igénylő települések, összesen legfeljebb 141 millió forint támogatási összeg erejéig.

Kalocsa önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú szavazással elfogadta a szakemberek által összeállított JETA-­pályázati csomagot, aminek teljes támogatottsága esetén összesen 131 millió forintot kaphatnak.

A helyi építészeti értékek megőrzésére 90 millió forint támogatási összegre pályázott a város, ami 65 százalékos támogatási intenzitású, a többi önerő – derül ki a városházi tájékoztatóból. Mint közzétették: „A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program forrásából a Petőfi utcai Ifjúsági Ház udvarán épülő új óvoda kapcsán már elhangzott, hogy az óvodai tornatermeknek és egyéb gazdasági célú helyiségeknek helyet adó Ifjúsági Ház felújítását a későbbiekben kiírandó JETA-­forrásokból tervezi elvégezni városunk. A támogatás lehetőséget nyújtana védett épületünk rekonstrukciójának első ütemére, hiszen nyertes pályázat esetén önkormányzatunk összesen 138,5 millió forintból újíthatja fel az épületet.”

A Miskei út egy szakaszának és a Róna utca közvilágítással történő ellátása már régi lakossági igény a városban. A beruházás eddig forráshiány miatt nem valósult meg, de most szeretnének 20 millió forintot nyerni erre a célra. A támogatás 80 százalékos lehet, így sikeres elbírálás esetén kicsivel több mint 24,5 millió forintból épülhet ki az érintett városrész közvilágítása.

A kalocsai önkormányzatnak most is lehetősége nyílt pályázni tervdokumentáció elkészítésére, amire ötmillió forintot nyerhetnek. A pénzt a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. kiköltözése után megüresedő terület és annak környezete tanulmánytervi szintű feldolgozására fordítanák. Az elképzelés szerint ott egy többfunkciós sport- és rendezvényközpontot építenének fel.

Ötödik igényként idén is közösségi települési programok támogatására pályázott Kalocsa. Pozitív elbírálás esetén az idei Paprikafesztivál megrendezéséhez járulhat hozzá a JETA egymillió forinttal, ami 100 százalékos támogatási intenzitást jelent.

A református parókiát is felújíthatják

A város református parókia fejlesztéséhez is támogatást igényelt a Jövőnk Energiá­ja Térségfejlesztési Alapítványtól. A református egyház 22 millió forint önerővel rendelkezik a Hunyadi utcai épületegyüttes hátsó, jelenleg nem lakott épületrészének felújítására. A teljes felújításra ez a pénz nem elég. A JETA kiírása azonban lehetőséget biztosít közösségi célokat szolgáló épületek felújítására akkor is, ha azok nem önkormányzati tulajdonban vannak. A 22 millió forint önerő erejéig az egyházközség már ez év elején megkezdi a parókia felújítását. Az építkezés befejezéséhez 15 millió forintot remélnek a JETA-pályázatán, ami szintén 100 százalékos támogatási intenzitású.