Századik születésnapja alkalmából köszöntötték Kutasz Istvánnét

Századik születésnapját ünnepelte vasárnap Kutasz Istvánné Almási Margit, akit a jeles évforduló alkalmából a miniszterelnök, a város vezetősége és polgárai nevében Balla László, alpolgármester és Szamosi Endre, önkormányzati képviselő otthonában köszöntötte fel hétfőn.

Margit néni azon szerencsések közé tartozik, aki százéves kora ellenére is jó egészségnek, szellemi frissességnek örvend. De, ami ennél is fontosabb, hogy szerető és gondoskodó család veszi körül. Századik születésnapját népes családja körében ünnepelte a hétvégén, a jó hangulatú ünnepségen Margit néni még nótázott is – tudtuk meg a hétfői polgármesteri köszöntés alkalmával.

Margit néni elmesélte, hogy két lánytestvérével a Béke utcában, később pedig Izsáki úti otthonukban töltötte gyermekéveit. Nagy szeretettel emlékszik vissza azokra az időkre. Arról is beszélt, hogy a második világháború szörnyűségeit átvészelve nagy szegénységben éltek, így a három lánytestvér hímzéssel próbálta kiegészíteni a családi kerestet. Margit néni tanulmányai után Budapesten dolgozott, férjét is a fővárosban ismerte meg. Miután a két lányunk megszületett, úgy döntöttek, hogy Félegyházára költöznek. Férje a helyi termelőszövetkezetekben dolgozott, mint mezőgazdász. Margit néni pedig a Húsipari Vállalatnál helyezkedett el, ahonnan 1976-ban ment nyugdíjba. Férje sajnos a következő évben váratlanul meghalt, így nem valósulhatott meg nagy álmuk, hogy nyugdíjas éveiket közös horgászással töltik majd.

Azt is megtudtuk, hogy Margit néninek a legnagyobb örömöt a családja jelenti. Mint mondta, nagyon büszke négy unokájára és két dédunokájára. Margit nénit lányai minden nap meglátogatják, de még ma is egyedül él. Bár már nem főz, de sok mindent megcsinál a ház körül és bevásárolni is elsétál a közeli boltba. A hallása már nem a régi, de szemüveggel még olvasgat és tévét nézni is szeret.

Margit néni szerint a rendszeres mozgás és a lelkiismeretes munka a hosszú élet titka. Ezért is várja nagyon, hogy végre kitavaszodjon és kertjében dolgozgathasson.