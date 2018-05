Száz kilométer út újul meg idén a megyében

A Magyar Közút által kezelt 2200 kilométernyi megyei úthálózatból idén 100 kilométernyit újítanak fel, a TOP-os forrásokból négy-és ötszámjegyű alsóbbrendű utak egyes szakaszait.

A Magyar Közút által kezelt megyei úthálózat 2200 kilométer, ebből első- és másodrendű főút és összekötő út 1930 kilométer. A hazai költségvetésből finanszírozott százmilliárd forintos útfelújítási programon belül megyénkben 22 útszakasz összesen 53,5 kilométer hosszúságban kap teljesen új burkolatot bruttó 6,3 milliárd forintból. Lesz aszfaltozás a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében is, 16 útszakasz összesen 31,6 kilométer hosszon újul meg 4 milliárd forintból.

Utóbbi csomag, azaz a TOP-os forrásból végzett munkálatok keretében négy- és ötszámjegyű utakat fognak korszerűsíteni. Dr. Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke egy szerdai sajótájékoztatón kiemelte, Bács-Kiskun a megyék között a harmadik legnagyobb keretet erre a célra. Azt, hogy pontosan melyik alsóbbrendű út melyik szakaszát burkolják újra, a közútkezelő megyei igazgatóságának javaslatai alapján döntötték el (már hat éve készült egy felmérés a legrosszabb, legelhasználtabb utakról, a végső döntést a megyei közgyűlés hozta meg, melyek kerüljenek be a Nemzeti Fejlesztés Minisztérium által elbírált pályázatba). Rideg László azt is kiemelte, hogy a megye északi, középső és déli részén is lesznek felújítások TOP-os pénzekből.

A kivitelezőket két körben választották ki, a keretmegállapodás során több szempontot mérlegeltek, az ajánlati ár mellett a környezetterhelés mértékét, a csökkentett munkaképességűek foglalkoztatásának arányát, a vállalt garanciális időt is. Súlyozott pontozás alapján a Soltút Kft. és a Duna Aszfalt Kft. vezette konzorciumok nyerték el a munkákat, de még nem minden út esetében írták alá a szerződést – mondta el dr. Sztana Zoltán, a Magyar Közút megyei igazgatója, hozzátéve: összesen 41 500 tonna aszfalt fog elfogyni.A legtöbb szakaszon két réteget terítenek majd le, a forgalom nagyságától függően különböző vastagságban (és szélesítik is az utat, ahol 6 méternél keskenyebb). Az 5211-es (Kunszentmiklósról Lajosmizsére vezető) úton, a ladánybenei kereszteződéstől egészen Lajosmizséig 3,6 kilométer hosszúságban viszont egy, a megyében eddig egyetlenegyszer alkalmazott speciális technológiával újítják meg a burkolatot, más eljárás ugyanis nem jelentene tartós megoldást. A jelenlegi pályára előbb kőréteget terítettek, arra cementet húztak, majd egy nagyteljesítményű gép az egészet felmarta és „összegyúrta”, erre az alapra jön majd a két réteg aszfalt.

Újraépítik Hajóson a város és a pincék közötti utat, egyben megerősítik a Duna-völgyi főcsatornán keresztülvezető hidat, így azon a jövőben nem lesz érvényben súlykorlátozás. A hidat a munkálatok idejére teljesen le fogják zárni, de a kivitelező egy ideiglenes hidat fog építeni, így Hajós az 54-es főút felől is megközelíthető lesz.

Tassnál több útépítés is lesz 4 kilométer hosszúságban: felújítják a Szalkszentmárton felőli bekötőutat, a Széchenyi utat és a hajóállomáshoz vezető utat. Új burkolaton lehet majd menni Páhi és Izsák között közel 5 kilométeren, a dunafalvai, dusnoki, Harta-Nagykékesi és rémi bekötőúton, valamint a Jászszentlászlóról Bugacra vezető úton is. Bácsbokodon megvárják a csatornázás befejezését, addig nem lenne értelme nekikezdeni az aszfaltozásnak.

Attól, hogy új az út, a KRESZ nem változik

Egyes szakaszokon már elkezdődött a munka, máshol még csak a területet vette át a kivitelező, két projekt esetében viszont még tart a közbeszerzési eljárás és hátra van a szerződéskötés. Sztana Zoltán mindenesetre nem bízta a véletlenre: már most felhívta a figyelmet, hogy noha a felújított utakra ugyanolyan KRESZ-szabályok vonatkoznak, tapasztalatok szerint mégis gyorsabban hajtanak rajtuk a sofőrök, és megnő a balesetek száma. Ezért a közút megyei igazgatója mindenkit kért a körültekintő közlekedésre az utak átadása után is.