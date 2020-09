Szávay Ágnes vezetésével teniszakadémia indulhat Kecskeméten

10-15 teniszpályát alakítanának ki a kecskeméti volt Rudolf-laktanyában, ahol Szávay Ágnes visszavonult teniszező vezetésével akadémia indulna – mindezt Lázár János, a Magyar Tenisz Szövetség elnöke, Szemereyné Pataki Klaudia polgármester és a korábban Kecskeméten játszó, most itt élő sportoló jelentette be.

Lázár János a Városházán tartott sajtótájékoztatón elmondta: egyrészt azért jött, hogy gratuláljon a polgármesternek „az elmúlt tíz éves fantasztikus fejlődéshez”. Hozzátette, szerinte az elmúlt tíz év nyertese Kecskemét, ma már a gazdasági szempontból megelőzte Szegedet is, és gazdaságilag a legerősebb város a régióban.

– A Fidesz számára kiemelkedő szövetséges Kecskemét városa, akárcsak a múltban, a jövőben is támogatni fogjuk a törekvéseit – jelentette ki Lázár János.

A Magyar Tenisz Szövetség elnöke azzal folytatta, a miniszterelnök megbízásából felkeresi azokat a városokat, ahol partnerségre számítanak abban, hogy a hazai teniszéletnek új lendületet adjanak. Győr, Sopron és Zalaegerszeg mellett Kecskemétet is ilyen városnak vélik, már csak azért is, mert itt él a korábbi sikeres teniszezőnő, Szávay Ágnes.

Lázár János kijelentette: ha Kecskeméten megvan a fogadókészség, akkor egy, a 21. századi elvárásoknak megfelelő új teniszcentrumot, akadémiát hozhatnak létre. Mindez önkormányzati tulajdonon – mint kérdésünkre kiderült, a volt Rudolf-laktanyában – valósulna meg, a szövetség támogatásával, kormányzati és magánforrás bevonásával, Szávay Ágnes szakmai vezetésével, de a munkában részt venne a korábbi junior US Open-elődöntős Bardóczky Kornél is.

A teniszszövetség elnöke azt is hangsúlyozta: az egyetemnek és a sportolóknak is természetesen előnyös lenne az akadémia, de a legfontosabbnak azt tartják, hogy az iskolásoknak kiemelkedő infrastruktúrát biztosítsanak, a mindennapos testnevelés keretében történő mozgáshoz, sportoláshoz, ezáltal támogassák az utánpótlás-nevelést, valamint hogy a gyerekeknek anyagi helyzettől függetlenül egyformán legyen lehetőségük teniszezni.

Lázár János végül hozzátette: 3,6 milliárd forint most a szövetség adóssága, ezt kell „leküzdeni”, de utána indulhat a vidéki teniszélet fejlesztése.

Szávay Ágnes korábban öt évig teniszezett Kecskeméten, szívének nagyon kedves a város, ahova immár másfél éve él. Jelenleg egy budapesti tenisziskolában százötven tanítvánnyal foglalkozik, de nagy álma a kecskeméti akadémia létrehozása, és megköszönte a felkérést a szövetség elnökének, valamint a polgármesternek is.

– Szeretném, ha a tenisz a jövő generációjának ugyanannyi pozitív élményt nyújtson, mint nekem. Mindent megteszek, hogy a legjobb felkészülést és szakmai háttérmunkát biztosítsam a gyerekeknek – mondta Szávay Ágnes, aki szerint jelenleginél több gyermeknek kellene teniszezni Kecskeméten, azaz van hova fejlődni. Kérdésünkre elmondta, hogy a Rudolf-laktanyát látja a legalkalmasabb területnek a minden igényt kiszolgáló akadémiára, ahol 10-15 pályát alakítanának ki, salakost és keményborításút egyaránt, hogy hazai és nemzetközi versenyekre is alkalmas legyen (a szomszédságban egyébként szintén van 11 pálya, azokat a Kecskeméti Tenisz Klub működteti – a szerző).

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester örömét fejezte ki a bejelentés kapcsán, amely szerinte nagy lökést adhat a sportágnak, az utánpótlás-nevelésnek a városban.