Szatír mutogatja magát a nagykörúton

Szatír mutogatja magát estefelé Kecskeméten, a Kuruc körúton – írta szerkesztőségünknek olvasónk. A rendőrséghez egyelőre nem érkezett bejelentés.

A fiatal hölgytől megtudtuk: egy idősebb, „jól szituáltnak tűnő” férfi a bokrok mögé szokott bújni a Kuruc körúton, a Noszlopy park felé, a régi KTE-pályánál, de úgy, hogy az arca ne látszódjon.

– Felhajtja a pólóját, letolja a nadrágot és „játszadozik”. A 11 éves öcsémet már megijesztette, rákiabált, miközben ezt csinálta. Féltem a családomat, remélem, sikerül elkapni. Vigyázzanak az arra járók! – írta olvasónk, aki szerint a szatír ott lakhat a közelben, talán valamelyik négyemeletesben, mert ha valaki rákiabál, akkor elszalad és arrafelé indul.

Megkérdeztük a megyei rendőr-főkapitányságot, tudnak-e az illetőről, de a sajtó­osztály közölte, nem érkezett bejelentés, jelzés hozzájuk. Természetesen, ha bárki ilyen információval rendelkezik, érdemes megkeresnie a hatóságot.

„Aki magát nemi vágyának felkeltése vagy kielégítése céljából más előtt szeméremsértő módon mutogatja, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő” – ez áll a Büntető törvénykönyvben. Viszont, ha valaki tizennégy évesnél fiatalabb gyermek előtt teszi ezt, az már nem vétségnek, hanem bűntettnek minősül, azaz súlyosabban büntetik, már három év börtön is járhat érte.

A szeméremsértés egyébként nem is olyan ritka bűncselekmény hazánkban. Az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika szerint (ez a rendőrség, a NAV és az ügyészség által indított és lefolytatott büntetőeljárások adatait tartalmazza) 2013 és 2018 között Magyarországon 2650 szeméremsértés volt, ebből 103 Bács-Kiskunban. Tavaly összesen 15 eljárás indult a megyében hasonló mutogatás miatt. Emlékezetes eset volt 2011-ben, amikor magányos nőket támadott meg egy szexuálisan túlfűtött szatír Nagykőrösön, de szerencsére megzavarták, ezért elmenekült. Egy soltvadkerti férfi az autóban mutogatta magát 2012-ben, majd az ajtót is kinyitotta, amikor észrevette, hogy egy hölgy közeledik, akit le is szólított. A rendőröknek azt mondta, hogy „így szeretett volna becsajozni”. Őt 125 ezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezte a bíróság. Kecskeméten 2014-ben történt, hogy egy férfi a nemi szervét mutogatta a Ceglédi úton, az autók közt szaladgált, ordibált, majd egy idős asszonyt, egy nőt és egy kislányt halálra rémítve behuppant az autójukba. Egy széchenyivárosi szatírra panaszkodtak olvasóink 2016-ban. Idén januárban a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya egy Facebook-bejegyzés alapján indított nyomozást ismeretlen tettes ellen: egy fiatal lány írta le, hogy egy ismeretlen férfi hazáig követte, majd a háza előtt megállt, letolta a nadrágját, és önkielégítésbe kezdett. A rendőröknek néhány nap alatt sikerült megtalálniuk előbb a sértettet, majd a 68 éves mutogatós férfit is, akinek szintén bíróság előtt kell majd felelnie tettéért. A rendőrség akkor felhívta a figyelmet: aki bűncselekmény áldozatává vált, az ne a közösségi oldalon ossza ezt meg, hanem elsősorban a rendőrséget értesítse a 107-en vagy a 112-es központi segélyhívón.

