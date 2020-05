Számítógépeket ajándékozott az üzletember a jánoshalmi iskoláknak

Egy Bácsalmásról elszármazott energetikai céget irányító budapesti vállalkozó és családja adományozott 18 használt, de felújított asztali számítógépet és két laptopot két jánoshalmi iskolán keresztül rászoruló családoknak.

A legtöbb helyen rövid idő alatt át tudtak állni a távoktatásra, számos családnak azonban komoly gondot jelent a megfelelő informatikai eszközök előteremtése. Ebben nyújt hatékony segítséget az üzletember felajánlása, aki húsz számítógépet ajánlott fel fele-fele arányban a jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium és Szakközépiskola, valamint a Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskolának.

– Tóth Zoltán barátom azzal keresett meg, hogy segíteni szeretne a hátrányos helyzetű családoknak, rövid időn belül meg is érkeztek a jánoshalmi városházára a felajánlott eszközök, amit később az iskolák megkaptak, ahol személyesen vehették át a megkeresett családok – mondta el Bányai Gábor országgyűlési képviselő.

A kedvezményezettek között van Kolompár Ágnes is, aki hat gyereket nevel. A legkisebb karon ülő és óvodás lányok mellett Ádám 13, Patrik 12, Rafael 9, Titanilla 8 éves, akik eddig csak a család két mobiltelefonján keresztül tudtak bekapcsolódni a digitális tanrendbe. A gyerekek ottjártunkor is éppen a kapott házi feladatot oldották meg.

Balázsics Zoltán, a Hunyadi iskola igazgatója elismerően szólt a gyerekek szorgalmáról, főként Ádám tanulni akarásáról, aki az iskolában is kitűnik a többiek közül az odafigyelésével. – Komoly változást hozott a digitális oktatásra való átállás az intézményünk életében is, a felajánlott informatikai eszközök pedig jó célt szolgálnak annak érdekében, hogy azoknak a családoknak a gyerekei is be tudjanak kapcsolódni a digitális távoktatásba és segítse őket a felzárkózásban, ahol komoly gondot okoz a szükséges számítógépek beszerzése – mondta az igazgató. Bízik abban, hogy még a tanév vége előtt visszatérhetnek a gyerekek az iskolába, hogy személyesen tudjanak elbúcsúzni egymástól a nyári szünidő megkezdése előtt. Szeptembertől új épületszárnnyal bővül az iskola, új eszközökkel, és megújul az udvar is.