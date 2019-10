Szabadságkoncerttel ünnepeltek Jánoshalmán

A magyar kormány korábban az 1989-90-es rendszerváltoztatás 30. évfordulóját emlékévvé nyilvánította, 30 éve szabadon címmel. Ennek apropóján rendeztek Szabadságkoncertet péntek este Jánoshalma főterén, ahol a Magna Cum Laude adott élő koncertet, amellyel egyben a település várossá nyilvánításának 30. évfordulóját is ünnepelték a jánoshalmiak.

– Az 1989-es esztendőre úgy emlékezünk, mint a „Csodák éve”. 1989-ben kezdetét vette a XX. század legsikeresebb európai szabadságmozgalma. Budapesten, Prágában, Varsóban, Lipcsében, Drezdában, Kelet-Berlinben és Temesvárott emberek százezrei vonultak az utcákra, hogy tiltakozzanak a szovjet megszállás által rájuk kényszerített reményvesztett és szürke évtizedek ellen, szabadságot és függetlenséget követelve. Az első szabad levegővétel pillanatai mindannyiunk számára kitüntetett emlékké váltak. Harminc éve omlott össze a szovjet kommunista blokk, harminc éve élünk szabadon – emlékeztetett ünnepi köszöntőjében Czeller Zoltán polgármester a város főterén felállított nagyszínpadon.

A város vezetője szerint néhány éve elmondhatjuk végre, hogy fejlődni kezdett az ország, már nem csak formális módon vagyunk függetlenek, hanem a gazdasági és politikai kiszolgáltatottságunk is megszűnt. Hozzátette: már tudunk ragaszkodni az önálló döntéseinkhez, képesek vagyunk képviselni a magyarok érdekeit a nagyhatalmi nyomásgyakorlások ellenében. De ezért minden áldott nap keményen meg kell küzdenünk. A függetlenségünkért vívott folyamatos küzdelem jelszava: Minden magyar felelős minden magyarért – mondta.

Jánoshalmán az 1989-es esztendő egyúttal a várossá nyilvánítás éve is volt, ebből az alkalomból az idei évben a városi rendezvények a jubileum jegyében zajlottak, amelyhez csatlakoztak a testvértelepülések is. A Szabadságkoncert egyben a jubileumi rendezvénysorozat záró eseménye is volt.

– A Jánoshalmáról szóló döntés a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a 16/1989.(II.5) NET sz. határozatával került véglegesen elfogadásra, melynek értelmében 1989. március 1-i hatállyal Jánoshalma városi rangra emelkedett. 1989. április 5-én a sportcsarnokban megrendezett ünnepi tanácsülés keretében Pozsgay Imre, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, akkori államminiszter adta át Jekl Ferenc tanácselnöknek a várossá nyilvánító okmányt – idézte fel a harminc évvel ezelőtt történteket Czeller Zoltán polgármester. A város vezetője köszönetet mondott a város polgárainak, a képviselő-testület volt és jelenlegi tagjainak, a volt polgármestereknek, országgyűlési képviselőknek, intézményvezetőknek, civil szervezeteknek és az egyházaknak a közösen eddig elért eredményekért.