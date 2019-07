Sürgős műtét mentheti meg a hatéves Domokos egészségét

Domokos egy hatéves, Down-szindrómával élő orgoványi kisfiú, akinek súlyos urológiai elváltozása miatt sürgős műtétre van szüksége, mert betegsége vesekárosodáshoz vezet. Kaptak is időpontot egy specialistához, aki elvégezné rajta a nagy szakértelmet igénylő mikrosebészeti eljárást. A műtét nagyon drága, a családnak csak az összeg töredéke van a birtokában.

A két gyermek, a hatéves Domokos és testvére, a négyéves Viola önfeledten játszik a kertben. Egymást kergetik, a kutya is be-beszáll a játékba. Bebújnak a kis játékházba, majd a hatéves Domokos felmászik a műanyag gyerekcsúszdára és csúszni kezd. De a pelenka anyaga inkább tapad, mint csúszik, ezért Domokos nem ér le a játékszer aljára, megragad benne. Az önfeledtség szertefoszlott, kétségbeesetten kiabálni kezd. Édesanyja, Pásztor Viola emeli ki onnan – ez a kép fogad, amikor megérkezünk Orgoványra, Viola családjához. – A pelenka miatt van, abban nem tud lecsúszni – mondja Viola üdvözléskor. Domokos nem véletlenül ragadt fent a csúszdán és ijedt meg: az egyébként Down-szindrómával élő fiú és családja életét egy viszonylag ritka, hypospadiasis nevű betegség tovább nehezíti. Ez a betegség a húgycső fejlődési rendellenességével, szűkülésével jár, melynek nyomán ürítési nehézséggel küzd, ezért a pelenka. A betegség amellett, hogy kellemetlen és fájdalmas, nagyon veszélyes is, hiszen idővel veseelégtelenséghez vezet.

– Domokosnál már születése után problémák adódtak, bélszűkülete miatt naponta többször hányt, súlya folyamatosan csökkent. Öt hónapos korában sikeresen megműtötték, röviddel ezután jelentkezett először az első húgyúti fertőzés, melyet rendszeresen újabb és újabb követett éveken át, miközben a kicsi mindig a hasát fájlalta – mondta Viola, mikor leülünk a szerény nappaliban.

Hosszú ideig keresték a szülők a választ arra, hogy megtalálják a panaszokat okozó betegséget. Közben Domokost megműtötték. Az ilyen jellegű beavatkozás rendkívüli felkészültséget és nagyon finom mikrosebészeti jártasságot igényel. – A műtét sajnos nem sikerült és tovább rontott Domokos állapotán, ennek következménye lett a hypospadiasis – mondja Viola. A kisfiú, állapota miatt, állandó felügyeletet igényel, melyet Viola lát el amellett, hogy párjával még Domokos két testvérét nevelik. Viola párja kőműves segédmunkásként dolgozik, rendszerint hétfőtől szombatig, de nem ritka, hogy vasárnap is. Nem is tehet másként, hiszen ő az egyetlen kenyérkereső a családban, Viola nem tud munkát vállalni, hiszen Domokos állapota ezt nem engedi. A Down-szindrómával élő Domokos még óvodába jár egy kecskeméti speciális oktatási intézménybe, talán jövőre kezdi az iskolát ugyanott.

– Orgoványról Kecskemétre bejutni nem könnyű, mert Domokosnak nincs felnőtt kísérője, ezért én kísérem őt reggelenként a buszon, majd visszajövök Orgoványra, hogy délután ismét beutazzak és hazahozzam – mondja Viola, hangjában elkeseredéssel.

Ez a helyzet megakadályozza Violát abban, hogy ő is munkát vállaljon, pedig nagy szükség lenne a bevételre, mert két hitelt is nyög az ötfős család, és csak a pelenka negyedévenként több százezer forintos terhet jelent. A családot senki sem segíti, és most újabb hatalmas kiadásra kényszerülnek, de csak ez segítheti Domokos gyógyulását.

A fennmaradt, sőt romló állapot, a bármelyik pillanatban bekövetkező veseelégtelenség fenyegetése miatt újabb műtétre szorul a kisfiú, melyet egy elismert specialista tud elvégezni. Domokost július 26-ra írták ki a korrekciós műtétre, mely végleges megoldást jelenthet problémájára. Azért indokolt a feltételes mód, mert egyáltalán nem biztos, hogy el tudják végezni – a műtét nagyon drága, a költségek a másfél millió forintot is meghaladják, s a család csupán 900 ezer forintot tudott összegyűjteni, azt is nagyrészt kölcsönökből.

– Elmondhatatlan fájdalom szenvedni látni a fiamat – mondja Viola, miközben igyekszik visszanyelni könnyeit. – Domokos Down-szindrómával él, tehát eleve korlátozottak a lehetőségei, de állapota miatt még ezekkel a lehetőségeivel sem élhet, ráadásul folyamatosan fájdalmakkal küzd. A műtét után, ha megszűnnének panaszai, fejlődése is felgyorsulhatna, valamivel teljesebb életet élhetne. De ahhoz nagyon sok pénzre van szükségünk és két hitelre, egy újabbat már nem tudunk felvenni – teszi hozzá elkeseredetten az édesanya, aki már csak a közösség önzetlenségében reménykedik.

S hogy mennyiben változna a család élete egy sikeres műtét esetén? Viola szerint jelentősen. – Ha végre megszűnne ez az állapot, elmúlnának a fájdalmai is. Ismét vidám lehetne és egészséges. Ha pedig megoldódna a kísérő problémája, amire most van esély szeptembertől, munkába állhatnék, igaz, egyelőre csak négy órában, mert Domokosnak kell a figyelem, de így én is kereshetnék, ami nagy könnyebbség lenne a családomnak – mondja reménykedően Viola.